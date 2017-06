Friedrichshafen Technischer Defekt: Motorrad brennt aus

Während der Fahrt ist an einer BMW eines 66-Jährigen Rauch aufgestiegen. Der Mann stellte das Motorrad ab, kurz darauf ging es in Flammen auf und brannte aus, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Ein 66-jähriger Motorradfahrer und dessen Sozia sind beim Brand einer 30 Jahre alten BMW unverletzt geblieben. Der Motorradbrand hat sich laut Polizei am Dienstag gegen 20 Uhr im Bereich Maybachstraße ereignet. Nachdem das Motorrad die vergangenen Tage über größere Strecken gefahren wurde, bemerkte der 66-Jährige während der Fahrt auf der Maybachstraße plötzlich aufsteigenden Rauch zwischen Tank und Lenkstock. Der Fahrer hielt an und stellte die BMW auf dem Gehweg ab. Eine Minute später stand die BMW in Vollbrand. Das Motorrad hatte einen Zeitwert von rund 2500 Euro. Zudem entstanden durch die Hitzeentwicklung Schäden am Gehwegbelag und an einem größeren Baum. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen.