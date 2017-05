Friedrichshafen Technik zum Tüfteln und zum Staunen hautnah erlebbar

Die fünfte Auflage der "langen Nacht der Technik" hat in Friedrichshafen erneut viel Zuspruch erfahren. Unternehmen, Bildungsträger und Museen waren geöffnet oder mit Informationsständen vertreten. Es wurden auch Ideen und Entwicklungen für die Industrie von morgen gezeigt.

Die Industrie 4.0 hat in der Lernfabrik auf dem Campus Fallenbrunnen schon begonnen. Studenten und Professoren tüfteln an der Vernetzung von Mensch und Maschine. "Wir können hier an vielfältigen Modellen experimentieren, ohne den Druck von Kosten oder Effizienz", sagt DHBW-Student Erik Hirsch. Sie haben zum Beispiel einen Roboterarm konstruiert, der geduldig immer wieder ein Legoauto auf eine Rampe setzt und herunterrollen lässt. Neu ist, dass er auf Hindernisse reagiert und so seine menschlichen Kollegen nicht gefährdet. "Der könnte jemandem zuarbeiten", sagt Hirsch. "In Zukunft wollen wir auch mit Betrieben zusammenarbeiten." Für die Komponenten des "Bagger NT" – ein Leichtbau-Führerhäuschen etwa – interessieren sich bereits einige Firmen. "Zur Zeit entwickeln wir eine Gestensteuerung", sagt Studentin Tamara Weidmann – am Bildschirm können Besucher sie schon ausprobieren.

In Unternehmen geht es bei Innovationen oft um Verbesserungen im Hundertstel-Bereich, wie Rolf Hildebrand am Beispiel des ZF-Traxon-Getriebes erklärt: "Die Technologie wird immer weiter optimiert, bei Gewicht, Schaltkreisen, Lebensdauer, Effizienz – das gibt wieder drei Prozent Kraftstoffeinsparung und das ist für eine Fahrzeugflotte durchaus relevant." Der Automobilzulieferer EBZ hat eine Montagestraße entworfen, die den Transport von Karosserien sechs Sekunden schneller macht. "Vorher hat das 12 Sekunden gedauert", sagt Max Schweikert – und versucht, eine junge Frau für ein Praktikum im Betrieb zu begeistern.

Für Besucher der langen Naht der Technik bieten sich nahezu unbegrenzte Möglichkeiten: Jüngere können in der Wissenswerkstatt im Autosimulator Rennfahrer spielen, sägen und bohren, bei Airbus Papierflieger testen oder löten üben und im Truck der Ideen-Expo kopfrechnen, mikroskopieren und ASCII-Codes umsetzen. Die Älteren programmieren Kuka-Industrieroboter, versuchen sich an der intelligenten Motorensteuerung von Rolls Royce Power Systems oder unterhalten sich mit Azubis, Meistern oder Professoren über Berufsbilder und Praktika. "Ich wünschte, ich wäre jünger, dann würde ich hier auch eine Ausbildung machen", sagt eine Mutter und zeigt ihrer Tochter, wie die Zahnräder eines Planetengetriebes ineinandergreifen.