Friedrichshafen Teams für den Beachvolleyball-Cup gesucht: Wer gewinnt die Stadtmeisterschaft?

Natürlich gibt es einen Pokal abzustauben. Natürlich wird tatsächlich Volleyball gespielt. Natürlich gilt aber auch bei der Beachvolleyball-Stadtmeisterschaft, die in diesem Jahr am Eröffnungstag der Häfler Beach Days (20. bis 25. Juni) ausgetragen wird: Im Mittelpunkt stehen der Spaß und das gemeinsame Erlebnis.

Überhaupt: Neben Bewegung und Sand stehen der Spaß und das gemeinsame Erlebnis ganz grundsätzlich im Mittelpunkt der Beach Days. Die Sparkasse Bodensee, Namensgeber des Beachvolleyball-Cups, ist erneut als Sponsor dabei. "Während der Beach Days vor Ort zu sein, das macht auch unseren Mitarbeitern Spaß", schildert Oliver Knop, Leiter des Sparkassen-Beratungs-Centers in Friedrichshafen. Beim Beachsoccer-Firmenturnier zwei Tage später geht es um die Titelverteidigung, natürlich werde die Sparkasse Bodensee aber auch ein Team zur Beachvolleyball-Stadtmeisterschaft schicken, kündigt Knop an und erwähnt bei der Frage nach dem Ziel schmunzelnd den "olympischen Gedanken".

Ob Firma oder Clique, Hobby- oder Strandbadsportler: "Anmelden kann sich für den Beachvolleyball-Cup jeder", erklärt Markus Dufner von der Agentur MCD Sportmarketing, der sich auf "einen schönen Start für die Gesamtveranstaltung" freut. Der olympische Gedanke im Sinne von "Dabeisein ist alles" steht dabei klar im Vordergrund. "Schon durch die Gruppenphase, die nach dem Prinzip 'jeder gegen jeden' läuft, kann sich jedes Team auf mehrere Spiele freuen."

Mit den Profis spielen

Vor den Halbfinalpartien und der Entscheidung ist in der Beach-Arena am Gondelhafen am 20. Juni gegen 20 Uhr ein Einlagespiel mit VfB-Volleyballern zu sehen. Als SÜDKURIER-Leser haben Sie die Möglichkeit, mitzuschmettern. Keine Bange, die Profis nehmen die Hobbyspieler in ihre Reihen auf! Wer dabei sein will, bewirbt sich per E-Mail an friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de, Stichwort: Beach Days.

Die Stadtmeisterschaft

wird am Eröffnungstag der Beach Days, Dienstag, 20. Juni, nach dem Jugendcamp (10 Uhr) ausgetragen. Die Vorrunde ("Jeder gegen jeden") beginnt um 16 Uhr, ab 18 Uhr folgen Viertel- und Halbfinale sowie die Spiele um dem dritten Platz und den Titel. Quattro-Mix: Im Einsatz sind vier Spieler, davon mindestens eine Frau und höchstens ein Ligaspieler, jedes Team kann bis zu vier Auswechselspieler mitbringen. Neben einem Siegerpokal gibt es Sachpreise zu gewinnen. Meldeschluss ist am 10. Juni.

Informationen und Anmeldung: www.beach-days-fn.de