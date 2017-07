Friedrichshafen Tausendundeine Nacht beim Kulturufer

Die Arabistin Claudia Ott fabuliert und zeigt dabei im kleinen Zelt auf, wie der orientalische Geschichtenzyklus um Schahrazad endet; denn das ist erst seit einem Jahr bekannt.

Stockdunkel ist es im kleinen Zelt, nur die Bühne ist in geheimnisvolles rotes Licht getaucht. Die Wirklichkeit des Häfler Kulturufers bleibt draußen. Hier ist Orient – Tausendundeine Nacht. Malerisch sitzt Claudia Ott in einem prachtvollen Kleid und spielt auf der Nay, einer orientalischen Rohrflöte, eine einfache Melodie, eingerahmt von zwei Männern, die sie feierlich und gemessenen Schrittes auf der Santur, einem persischen Hackbrett, und einem orientalischen Tamburin begleiten. Dann steht sie auf und beginnt zunächst in klassischem Arabisch zu erzählen. "Man hat erzählt – doch Gott allein kennt das Verborgene und nur er weiß, was einst wirklich geschah in der längst vergangenen Geschichte der Völker." Mit lebhafter Mimik und Gestik breitet sie den Anfang der Rahmenhandlung zu den Erzählungen der Schahrasad wie einen fliegenden Teppich aus, der den Zuhörer in eine Welt befördert, als noch die Könige der Sassaniden herrschten, im Inselreich von Indien und China. Ein Feuerwerk an Klangfarben entfacht Hadi Alizadeh auf seiner Bechertrommel, der Tonbak, entlockt ihr Trommelwirbel, trockenes Knacken, Zischen, verändert die Tonhöhen, die Erzählerin schüttelt den Kopf, mag es nicht glauben. Auch Kioomars Musayyesi sitzt auf den fliegenden Teppich auf, bearbeitet die 72 Stahlseiten seiner trapezförmigen Santur mit zwei zierlichen Schlägeln, dass sie einem vor den Augen verschwimmen und das Ohr kaum Schritt halten kann.

Die Rahmenhandlung erzählt von den beiden Brüdern und Königen Schahriyar und Schahsaman, die, betrogen durch ihre Ehefrauen, die Heimat verlassen, um den zu finden, dem noch größeres Unglück widerfahren ist. Als sie auf einen menschenfressenden Geist treffen, unfähig, die Lüsternheit seiner gefangenen Frau zu kontrollieren, der selbst sie zum Opfer fallen, sind sie fortan sicher: "Es gibt keine Kraft und keine Stärke außer bei Gott, dem Allmächtigen! Wahrhaftig, der Koran hat recht: Die Tücke von euch Weibern ist ungeheuerlich!" Und fortan lässt Schahriyar alle Frauen nach einer lustvollen Nacht töten, um zukünftig vor ihrer Bosheit sicher zu sein. Bis er eines Tages – Frauen werden langsam knapp – auf die kluge Tochter des Vollstreckers trifft: Schahrazad, die Erfinderin des modernen Cliffhangers, die das Erzählen zur lebensrettenden Maßnahme erhebt.

Erst durch die Entdeckung eines Manuskripts aus dem 15. Jahrhundert in einer anatolischen Bücherei vor einem Jahr, wo sie Jahrhunderte lang mit falscher Überschrift als unsortierte Loseblattsammlung einen Dornröschenschlaf hielt, erfahren wir erstmals ausführlich vom Ende der Rahmenhandlung dieses Kultbuchs der Weltliteratur. Claudia Otts Erstübersetzung der bisher ältesten bekannten Handschrift wurde sofort zum Bestseller, für den sie verschiedene Preise erhielt. Ott, Jahrgang 1968, studierte Orientalistik in Jerusalem und Deutschland, sowie arabische Musik in Kairo und unterrichtet heute an der Universität in Göttingen.

"Mord an einer Menschenseele ist wahrhaftig ein schweres Verbrechen", erkennt Schahriyar, der von Schahrazad Nacht für Nacht den Spiegel vorgehalten bekommt. "Gelobt sei Gott, der dich dem Menschen zur Rettung vor Mord und Hartherzigkeit werden ließ", sagt er und schenkt ihr das Leben. Und so sei das glückliche Ende von Tausendundeiner Nacht ein wirkliches Happy End, das uns eine ganz andere Seite des Orients zeige als die, die uns in den täglichen Nachrichten entgegentrete, ist Ott überzeugt. "Tausendundeine Nacht ist so in der Lage, Hoffnung zu machen auf eine bessere Welt".