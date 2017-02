vor 5 Stunden Anette Bengelsdorf Friedrichshafen Tausende Mäschgerle stürmen die Häfler Alt- und Innenstadt - alle Bilder vom Narrensprung gibt es hier!

Der traditionelle Narrensprung in Friedrichshafen ist erneut ein Riesenspektakel gewesen. Mehr als 6500 Maskenträger und Musiker haben laut Veranstalter am Samstag am Fasnetsumzug mitgewirkt. Die Polizei erklärte auf Anfrage, es seien rund 15 000 Zuschauer gewesen.

