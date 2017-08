Friedrichshafen Tanz-Experimente mit DantzaZ beim Kulturufer

Die baskische Compagnie lieferte dem Publikum im großen Zelt viel Stoff fürs Kopfkino.

Das Leben ist doch immer wieder voller Überraschungen und unter der großen Zirkuskuppel ist nichts Weltliches fremd. Und wenn am Schluss der Sombrero aufgesetzt wird, die Klampfen erklingen und sogar die Requisiten aufgegessen werden dürfen, dann ist der Abend ohnehin gerettet. Jetzt aber Spaß beiseite: So vielfältig wie das Leben ist, so ist der Tanz, so sind aber auch die menschlichen Beziehungen. Diese Botschaft vermittelt „DanztaZ“ mit einem spektakulären Auftritt im großen Zelt des Kulturufers. Auch wenn die baskischen Tänzerinnen und Tänzer aus San Sebastian ein völlig anderes als das ursprüngliche angekündigte Programm zum Besten gaben, so durfte das begeisterte Publikum doch elementare Einblicke in die Philosophie der gerade einmal zehn Jahre alten Compagnie gewinnen, die vor Kreativität nur so zu sprühen scheint.

Tag für Tag gibt es Zuschauer und Akteure im Wirrwarr des Alltags und der Spielball des Handelns bleibt nie an Ort und Stelle, wird dem einen zugeworfen, der anderen aufgezwungen. Es geht immer von Schritt zu Schritt. Doch wer hat die Fäden in der Hand? Der scheinbar Unbeteiligte oder derjenige, der sich in wildem Aktionismus zu verwirklichen sucht? Ist das Pendeln um die eigene Mitte der richtige Weg, die Gleichförmigkeit und Synchronität in der Gruppe oder doch eher die immerwährende Solonummer? Die „History of a Second“ lässt Körper und Gedanken zunächst zur Ruhe kommen. Es gilt die lautlose Stille auszuhalten. Doch eine Sekunde kann lang sein. Viel länger als man denkt. Und so vieles kann in diesem doch so kurzen Zeitabschnitt geschehen. Den Choreographen Sara Olmo und Viktor Launay gelingt es, den zirzensischen Kosmos in die Welt des Balletts zu integrieren.

Akrobatik und Tanz ergänzen sich in symbiotischer Weise. Der Dialog der Protagonisten entwickelt sich und lässt doch die entscheidenden Fragen zurück. Jeder lebt und stirbt für sich allein. Ist Stille die entscheidende Antwort auf alles?

In „Complete Surrender“ finden sich die Körper, um sich wieder aus den Augen zu verlieren. Wer kapituliert? Wer obsiegt? Auch im Zirkus gibt es Clowns, zerschundene Seelen, Gummimenschen mit psychotischer Ausrichtung und die holde Weiblichkeit um sich scharende Alphamännchen. Verschiedene Stadien der Liebe? Vielleicht. Nicht romantisch aber intensiv, nicht lieblich aber voll immanenter Kraft. Der Dialog von Tanz und Geräuschkulisse artet in eine fast aggressive Form des Wettstreits aus, der erregender nicht sein könnte. Oder sieht man da emotionale Blockaden, die in tänzerische Ausdrucksformen übersetzt werden? Doch: Hier geht es um Dramatik, um Konkurrenz, einen Wettstreit, dessen Spannungsbogen konsequent hochgehalten wird. Zeit zum Durchschnaufen bleibt den Tänzern genauso wenig wie dem Publikum.

Um pure Lust an Leben und Tanz, natürlich auch Sieger und Besiegte geht es beim guten alten „Schere, Stein, Papier“ – um was sonst. Aber auch ums große Fressen, die Ästhetik des Hässlichen und Banalen, um die Westentaschenerotik grauer Socken. Jeder hat seine Stärken – im Schneiden, im Schleifen, im Umwickeln. Männer und Frauen, die zusammengehören, denen Dissonanzen und Komplexitäten eher fremd sind und die letztlich doch ganz alleine sind. Geschundene, sich krümmende und doch liebenswerte Kreaturen des Alltags. Oder Menschen mit großem Handlungs- und Gesprächsbedarf auf der Suche nach einem Ventil, um den Überdruck an Lebensfreude und Gefühl loszuwerden. Tanz um des Tanzes willen. Alles ist im Fluss und jegliche Bewegungsform wird zum Selbstzweck – offenes Ende eingeschlossen. Wie im richtigen Leben eben. Langanhaltender Beifall für experimentelles Ballett – und einen Abend mit Überraschungen.