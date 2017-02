Friedrichshafen Tannenhag-Schüler überreichen Nabu 40 Vogelhäuschen

Schüler der Tannenhag-Schule in Friedrichshafen-Fischbach haben dem Nabu in der Claude-Dornier-Schule 40 selbstgebaute Vogelhäuschen mit Blechdach überreicht. Die Bruthilfen kann sich die sich nun jeder gegen eine Spende bei den Nabu-Ortsgruppen abholen.

Aufgereiht standen die 40 roten und blauen Vogelkästen auf den Werkbänken, matt glänzten ihre Blechdächer. Alles an den Werkstücken wurde von Schülern der Berufsvorbereitenden Einrichtung (BVE) der Tannenhag-Schule selbst gemacht. Am gestrigen Montag übergaben die Jugendlichen ihre Arbeiten in der Claude-Dornier-Schule den hiesigen Ortsgruppen des Naturschutzbund Deutschlands (Nabu).

„Die Kästen halten dank des Blechdachs mindestens 20 Jahre“, lobte Reiner Götz von der Nabu-Gruppe Eriskirch-Meckenbeuren. Das Metalldach, das die Schüler unter Leitung von Lehrer Markus Rinckenberger aus einem großen Blech in vielen Arbeitsschritten selbst hergestellt haben, schützt das hölzerne Häuschen vor Wettereinflüssen. „Das ist ein Beitrag zum Artenschutz“, hob Götz die Bedeutung der Kästen hervor. Denn natürliche Bruthöhlen gebe es für Vögel immer weniger. Umso wichtiger ist also der Beitrag der BVE-Schüler. Die Aktion läuft schon einige Jahre, Tannenhag-Schüler haben seither rund 350 Vogelhäuschen hergestellt. Dafür erhalten sie vom Nabu auch etwas Geld: „Damit werden wir dieses Jahr als Belohnung wieder eine Woche in eine Skihütte in Dalaas gehen“, sagte BVE-Lehrer Bernd Rimmel. Die Häuschen gibt es in zwei leicht verschiedenen Varianten: Manche bieten ideale Bedingungen für Kohlmeisen, andere mit einem etwas kleineren Einstiegsloch bessere für Blaumeisen. Wer will, kann sich einen der Kästen auch in den eigenen Garten hängen. Gegen eine Spende gibt der Nabu-Ortsverband Eriskirch-Meckenbeuren aus seinem Anteil von 20 Nisthilfen am Samstag ab 13 Uhr in Eriskirch, Dillmanshof 15, einzelne Häuschen ab. Auf Anfrage sind auch beim Ortsverband Langenargen Häuschen zu bekommen, während der Häfler Verband seine Nisthilfen im Eriskircher Ried aufhängen wird.