Friedrichshafen Talent-Show der Albert Merglen-Schule: Eine Turnhalle voller Talente

Dass Schule mehr ist als Rechnen, Schreiben und Zeugnisse zeigt die Talent-Show der Albert-Merglen-Schule. Dabei zeigen die Theater-AG, die Tanz-AG und die Russisch-AG ihr Können – und das sind noch nicht einmal alle Talente.

So gefährlich sind die Räuber, dass die Hunde den Schwanz einziehen und die mutigsten Menschen davon laufen. Mit Gebrüll und riesigen Waffen überfallen sie eine Kutsche. Doch statt Schätzen sitzt das Mädchen Tiffany darin. "Nur eine Göre! Lasst uns abhauen!", grölt der Hauptmann. "He Diebe, ihr könnt mich doch nicht allein lassen", sagt Tiffany. Als sie in der Höhle Truhen mit Gold und Juwelen entdeckt, fragt sie: "Was macht ihr denn damit?" Das wissen die Räuber nicht. "Ich habe eine Idee. Im Waisenhaus leben viele unglückliche Kinder. Mit dem Schatz können wir ein schönes Zuhause für sie bauen", schlägt Tiffany vor. So werden aus wilden Räubern fürsorgliche Pflegeeltern und aus der fiesen Heimleiterin eine Putzfrau und Köchin für glückliche Waisenkinder.

Mit dem Stück "Die drei Räuber" eröffnet die Theater-AG die Talent-Show der Albert-Merglen-Schule. "Ihr habt viele gute und sehr gute Noten bekommen. Aber es gibt noch ganz andere Talente", sagt Schulleiterin Silvia Fakner zur Begrüßung. In der Turnhalle stellen die Schüler der Grundschule das unter Beweis: Fließend und mit viel musikalischem Gespür spielt Nikita aus der zweiten Klasse "Am Horizont" und "Little Serenade" auf dem Klavier. Rabia, Maurice und Yasin beweisen ihre Geschicklichkeit mit Kindama und Rollschuhen, Sheyma und Dilara zeigen blitzschnelle und präzise Taekwondo-Einheiten.

Zu "Up, up, up – nobody is perfect" und "Brav war gestern, frech ist heute" wirbeln die Anfänger der Tanz-AG über die Bühne. Ihre Choreographie enthält neben Tanzschritten auch Gymnastik und erste Breakdance-Elemente. Die Fortgeschrittenen-Gruppe springt im Seiltanz vorwärts, rückwärts, auf einem Bein oder zu zweit übers Seil. Im Reifentanz zeigen sie Hula-Hoop mit bis zu vier Ringen, Spagat und Radschläge.

Die Russisch-AG erzählt das Märchen vom Kalabok, dem Teigklößchen: Die Großmutter stellt den Kalabok – ganz in Gelb mit einer Art Smiley über der Stirn – zum Abkühlen ans Fenster, der entwischt in den Wald. Dort wollen ihn Hase, Wolf, Bär und Fuchs fressen. Dreimal entkommt er, indem er ein Lied singt. Der Fuchs verstellt sich: "Komm ein bisschen näher, ich höre so schlecht. Noch ein bisschen!" Für das "Hamm!", nach dem sich der Fuchs den Bauch reibt, braucht es keine Übersetzung.

Das Publikum aus Schülern, Eltern und Lehrern belohnt die Vorführungen mit Applaus und Bravo-Rufen. Dabei sind immer noch nicht alle Talente auf der Bühne vertreten. Die Kunst-AG etwa stellt Werke á la Hundertwasser im Foyer aus und das Streichorchester spielt erst am letzten Schultag.