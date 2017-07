Friedrichshafen Tafel Friedrichshafen: Verein denkt über anderen Standort nach

Innerhalb des Vereinsvorstands der Tafel Friedrichshafen gibt es Überlegungen, mittelfristig Alternativen zum jetzigen Standort in der Hofenerstraße anzustreben. In der Regel kaufen in der Tafel täglich 70 bis 90 Kunden ein.

"Die Stadt Friedrichshafen verdient eine bessere und attraktivere Tafel." Mit großem Nachdruck äußerte ein Mitglied diese Meinung bei der Jahresversammlung des Tafel-Fördervereins. Auch wenn man sich aktuell nicht unter Zugzwang sieht, so denkt man innerhalb des Vorstands mittelfristig doch an Alternativen zum jetzigen Tafelladen in der Hofenerstraße. "Wir sind für andere Lösungen offen", betonte der Vereinsvorsitzende Dieter Stauber. Dass der bisherige Standort – auch aufgrund der Tatsache, dass er nicht barrierefrei ist – "kein Aushängeschild" sei und man nach räumlichen Optionen Ausschau halte, das bestätigte auch Bürgermeister Andreas Köster, der kraft Amtes Vorstandsmitglied ist. Die Tafel wird von katholischer und evangelischer Kirche, der Stadt, Caritas und Diakonie gemeinsam getragen.

70 bis 90 Kunden gingen 2016 im Tafelladen täglich ein und aus, wie Dieter Stauber vermeldete. Darunter seien auch viele Menschen mit Flüchtlings- und Migrationshintergrund. Ein Blick in die Annalen zeigt aber auch, dass die Gesamtzahl der Kunden seit Gründung der Tafel vor 16 Jahren eher stagniert und sich auf einem relativ konstanten Level eingepegelt hat. Bei derzeit rund 500 ausgestellten Berechtigungsausweisen könnten inklusive der betroffenen Familien rund 1000 Menschen vom Tafelladen profitieren, sagte Stauber. Der Gesamtumsatz sei im Vergleich zum Vorjahr von 52 000 Euro auf 67 000 Euro gestiegen. Da die Preise der Tafel aber eher "symbolischen Charakter" hätten, würde dies bei "normalen" Preisen einem Umsatz von rund 460 000 Euro entsprechen.

Nach den Renovierungsarbeiten im vergangenen Jahr erhält der Laden in wenigen Wochen einen neuen Anstrich und neue Ladenregale. Dass im Tafelladen der hauptamtliche Marktleiter Günter Daub, zwei geringfügig Beschäftigte und bis zu 30 freiwillige Helfer tagtäglich alle Hände voll zu tun haben und dass weitere dringend benötigte Ehrenamtliche jederzeit willkommen seien, auch darauf ging Dieter Stauber in seinem Jahresbericht ein. Sein Dank gilt nicht zuletzt den zahlreichen Privat- und Firmenspendern. Gute Nachrichten auch von Kassierer Thomas Faßnacht: Die finanzielle Überdeckung der Tafel betrug im vergangenen Jahr 10 000 Euro, sodass wiederum kein Abmangel-Zuschuss der Stadt in Anspruch genommen werden musste. Viel Lob für die Arbeit des Vorstands gab es von den Mitgliedern. "Die Tafel ist ein Vorzeigeprojekt", betonte etwa Alfred Waibel.

Auf Empfehlung des Bundesverbandes der Tafeln und aus Gründen der Wiedererkennbarkeit wurde der bisherige Vereinsname "Friedrichshafener Tafel" in "Tafel Friedrichshafen" geändert. Eine dafür nötige Satzungsänderung wurde einstimmig befürwortet.

Dieter Stauber: „Sehr gewinnbringende Arbeit“

Dieter Stauber zu seinen Erfahrungen nach einem Jahr als Vorsitzender der Tafel Friedrichshafen.

Welche Bilanz ziehen Sie nach einem Jahr als Vorsitzender der Tafel Friedrichshafen?

Eine sehr positive. Ich empfinde die Vorstandsarbeit als sinnstiftend, für mich persönlich aber auch als sehr gewinnbringend. Die Tafel ist eine wichtige und unverzichtbare Einrichtung für Friedrichshafen.

Seit einem Jahr wird die Einlassreihenfolge der Kunden ausgelost. Hat sich diese Praxis bewährt?

Ja. Das System ist transparent und gerecht. Per Zufallssystem erhält jeder Kunde mal eine niedere, mal eine höhere Nummer. Insgesamt geben wir vor der Öffnung des Ladens in der Regel etwa 40 Nummern aus. Wer eine knappe Stunde später kommt, muss meist gar keine Schlange mehr in Kauf nehmen. Ausreichend Ware ist auch dann noch vorhanden.

Wie sieht es mit dem Warenangebot der Tafel aus?

Wir sind mit dem Umfang der Ware, die wir von Einzelhändlern und Discountern bekommen, zufrieden. Natürlich könnte es immer mehr sein. Und das Angebot kann selbstverständlich von Tag zu Tag variieren. Wir haben als Tafel aber auch nicht den Anspruch, die Menschen komplett zu ernähren, sondern sehen uns als zusätzliche Alternative.