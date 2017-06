Friedrichshafen TSV Fischbach: Wechsel an der Vereinsspitze

TSV Fischbach: Wechsel an der Vereinsspitze

Ute Köhler löst Franz Schmid an der Spitze des TSV ab. Solidarität soll als Vereinsprinzip bei der Beitragsordnung gelten.

Friedrichshafen-Fischbach – Ein schweres Erbe habe Franz Schmid als Nachfolger von Albert Müller im Jahr 2005 angetreten, sagte Ute Köhler, die seit vielen Jahren Geschäftsführerin des Vereins ist, bei Schmids Verabschiedung als Vorsitzender in der Hauptversammlung des TSV Fischbach. "Er hat es sehr gut gemacht und den Verein gut durch zwölf Jahre geleitet." Bereits vor mehr als zwei Jahren hatte Schmid angekündigt, dass er nicht mehr zur Neuwahl kandidieren wird. Jetzt hat Ute Köhler sich in dieses Amt wählen lassen. Sie sieht dies als Interimslösung und hofft, es im kommenden Frühjahr wieder abgeben zu können. Bis dahin führt sie die Geschäfte kommissarisch.

Vor seinem Abschied vom Vorstand hat Schmid noch ein wichtiges Projekt abgeschlossen: Eine neue Beitragsordnung. Die finanzielle Lage des Hauptvereins sei durch permanente Engpässe in der Liquidität gekennzeichnet gewesen, erklärte er. Bisher haben die einzelnen Abteilungen ihre Beiträge selbst von den Mitgliedern eingezogen und dem Hauptverein einen Teil davon abgegeben. Die Ausgaben für Reparaturen und Investitionen überstiegen aber regelmäßig die Einnahmen des Hauptvereins. Die Rücklagen sind nahezu aufgebraucht und es stehen größere Ausgaben ins Haus. Die größten Posten dabei machen der Unterhalt von Stadion und Sportheim aus. Gerade habe der alte Rasentraktor den Geist aufgegeben und außerdem sei das Dach des Sportheims undicht, nannte Schmid Beispiele. "Wir mussten immer wieder bei den Abteilungen betteln gehen", erklärt Schmid.

Die Beiträge sind seit 2007 nicht mehr erhöht worden. Die neue Beitragsordnung soll für einen ausgeglichenen Haushalt sorgen und ermöglichen, wieder genügend Rücklagen aufzubauen. Sie trennt den Beitrag für den Hauptverein und den Beitrag für die Abteilung, der ein Mitglied angehört. 55 Euro beträgt jetzt der jährliche Beitrag an den Hauptverein für erwachsene aktive Mitglieder. Für Jugendliche und Familien ist es günstiger und die Abteilungen Tennis und Kanu, die eigene kostspielige Liegenschaften unterhalten müssen, bekommen 20 Prozent Rabatt. Welchen Beitrag die einzelnen Abteilungen zusätzlich erheben, legen diese fest. Eine Frau aus der Tennisabteilung äußerte ihren Unmut darüber, dass sie für den Unterhalt von Stadion und Vereinsheim zahlen müsse, obwohl sie diese nicht nutze. Die Abteilung erhebe bereits ein Jahresbeitrag von 160 Euro, von dem ein großer Teil in den Unterhalt der Anlage im Stockerholz fließe. Auch die Tennisabteilung profitiere vom Hauptverein, erklärte Ute Köhler und ein Mitglied einer anderen Abteilung sagte: "Wir sind ein solidarischer Verein. Wer das nicht mittragen möchte, soll einen eigenen Verein gründen." Kassierer Walter Stehle versuchte zu vermitteln: "Wir sind der TSV Fischbach und wir werden eine Lösung finden."

Solidarität zugunsten der Vereinskasse ist auch bei der anstehenden Renovierung des Sportheims gefragt. Um die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, rief Kassierer Walter Stehle zur Mithilfe vor allem bei Streicharbeiten auf. Wer mit anpacken möchte, solle sich bei ihm melden. Am Samstag soll die Arbeit beginnen.

"Wir waren immer ein gutes Team"

Franz Schmid trat nach 17 Jahren als Vorsitzender des TSV Fischbach nicht mehr zur Wahl an. Er wurde jetzt zum Ehrenmitglied ernannt.

Ist ein künftiger Vorsitzender bereits in Sicht?

Es laufen Gespräche. Noch ist mein voraussichtlicher Nachfolger stark in andere Tätigkeiten eingebunden. Wir hoffen, dass wir im kommenden Frühjahr eine außerordentliche Hauptversammlung zur Wahl einberufen können.

Was hat ihre Vorstandszeit gekennzeichnet?

Wir waren immer ein gutes Team. Ich sah mich vor allem als Vermittler. Für alle Aufgaben haben sich Gemeinschaften gebildet, die diese umgesetzt haben.

Was war für sie der Höhepunkt ihrer Amtszeit?

Die 100-Jahr-Feier 2014 gehört auf jeden Fall zu den Höhepunkten. Da haben sich alle Abteilungen in irgendeiner Form engagiert. Es war immer mein Wunsch, dass der TSV sich als Gemeinschaft sieht und die Abteilungen über ihren Tellerrand hinaus schauen. Bei der 100-Jahr-Feier hat sich gezeigt: Wir sind ein TSV.

Gab es auch schwierige Zeiten?

Es gab schwierige Themen, bei denen es nicht immer einfach war, Lösungen zu finden. Wir haben das immer als Team getragen. Im menschlichen Bereich hat es gestimmt, auch wenn wir manchmal unterschiedlicher Meinung waren.

Bleiben Sie dem Verein erhalten?

Ich will weiterhin meinen Sport im TSV treiben. Seit mehr als 29 Jahren bin ich in der Jedermann-Sportgruppe. Wir machen von allem ein bisschen was. Wir sind auch zusammen älter geworden. Die 400-Meter-Bahn wird von Jahr zu Jahr länger.