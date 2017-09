Friedrichshafen Südbahn-Strecke ist eine der lautesten in der Republik

Das Eisenbahnbundesamt legt Lärmkarten zu Bahnstrecken in Deutschland vor. Die Bahn plant im Zuge der ab 2018 beginnenden Elektrifizierung der Südbahn auch bei Friedrichshafen keine Lärmschutz-Maßnahmen.

Das Teilstück der Südbahn-Strecke von Ravensburg nach Friedrichshafen gehört nach einer Lärmkarte des Eisenbahnbundesamtes (EBA) mit zu den lautesten in Deutschland. Der Häfler Stadtverwaltung ist diese Karte bekannt. "Die Stadt hat im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Lärmaktionsplanung an den Haupteisenbahnstrecken des Bundes eine Stellungnahme abgegeben, aber noch keine Antwort erhalten", heißt es seitens der Stadtverwaltung auf unsere Anfrage. Die Frist für diese Beteiligung endete am 25. August.

Weiter heißt es in der Stellungnahme der Stadt: "Die Lärmaktionsplanung Schienenverkehr liegt komplett beim Eisenbahn-Bundesamt. Das heißt, die Lärmaktionsplanung Schienenverkehr ist unabhängig von der Lärmaktionsplanung Straße der Stadt, fließt also dort nicht unmittelbar ein. Die Lärmkarten Schiene können Städte aber bei ihren Planungen berücksichtigen, indem sie etwa bei Bebauungsplänen auf der schienenzugewandten Seite wenig oder keine lärmsensiblen Räume in Wohnungen zulassen. Bereits jetzt sind in Friedrichshafen alle bahnparallelen Flächen vom Hafen- und Stadtbahnhof bis zum Ortsausgang B 30 (Kitzenwiese) Misch- oder Gewerbegebiete."

Nach den Angaben in den Lärmkarten des EBA sind in Friedrichshafen vom Lärm der Südbahn-Strecke rund 550 Wohnungen betroffen. Für rund 480 dieser Wohnungen wurde eine durchschnittliche Lärmbelastung von 55 Dezibel (dB (A)) ermittelt, für rund 70 eine solche von 65. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass bei Straßenlärm, der in einem Haus einen Schallpegel von 65 db(A) verursacht, das Risiko für Herz-Kreislaufstörungen steigt. Bei 130 dB(A) liegt nach den Angaben des Bundesumweltministeriums die Schmerzgrenze. Kreissägen, Presslufthämmer, aber auch die Musik in einer Disco können ab 100 dB(A) laut sein. Wird das Gehör längere Zeit solchem Lärm ausgesetzt, kann es zu Hörschäden kommen. "Es scheint Hinweise zu geben, dass ab rund 45 bis 50 dB(A) nachts und 55 bis 60 dB(A) tags die gesundheitlichen Risiken für Bluthochdruck und ab rund 60 bis 65 dB(A) für ischämische Herzkrankheiten ansteigen", heißt es in einer Publikation des Umweltbundesamtes. Für diese wurden zahlreiche wissenschaftliche Studien ausgewertet.

Seit dem 1. Januar 2015 ist das EBA für das Aufstellen eines bundesweiten Lärmaktionsplans für die Haupteisenbahnstrecken zuständig. "Durch Lärmaktionspläne sollen in den Gebieten, die sich bei der Umgebungslärmkartierung als besonders belastet herausgestellt haben, die Auswirkungen von Lärm geregelt werden. Lärmaktionspläne enthalten darum Ziele und Strategien zur Lärmminderung. Der Lärmaktionsplan bietet eine Informationsquelle für Bürgerinnen und Bürger und eine Planungsgrundlage für Städte, Gemeinden und weitere Entscheidungsträger. Indes können aus ihm keine Rechtsansprüche zur Durchsetzung von Maßnahmen abgeleitet werden", heißt es in einer Stellungnahme des EBA auf Anfrage des SÜDKURIER.

Das EBA werde den bundesweiten Lärmaktionsplan bis 2018 erstellen. Ein wesentlicher Teil davon sei die Bewertung der Lärmsituation auf Grundlage der Lärmkartierung und der Beteiligung der Öffentlichkeit. "Die erste Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung hat vom 30. Juni bis zum 25. August stattgefunden. Sie gibt dem EBA die Möglichkeit, die Situation von durch Schienenverkehrslärm belasteten Personen zu analysieren. Auf der Grundlage dieser Auswertung und der Belastungsanalyse können langfristig Maßnahmen angeregt werden, um die Lärmbelastung zu senken. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung haben Betroffene die Möglichkeit erhalten, ihre persönliche Belastungssituation durch Schienenverkehrslärm einzubringen. Bürger, Lärmschutzvereinigungen oder Kommunen konnten Maßnahmen zur Lärmminderung als Vorschläge einbringen. Die Beiträge werden ausgewertet und fließen in die Lärmaktionsplanung ein. Das gilt auch für die Stellungnahme der Stadt Friedrichshafen".

Im Rahmen der Elektrifizierung der Südbahn ab 2018 sind für die gesamte Strecke und damit auch für den Abschnitt in Friedrichshafen keine Lärmschutz-Maßnahmen vorgesehen. Im geltenden Planfeststellungsbeschluss wird auf die geltende Rechtssprechung verwiesen und auch darauf, dass die errechnete Zunahme des Lärms nachts um 0,4 dB(A) deutlich unterhalb der Hörbarkeitsschwelle liege. Es sei kein Zuwachs der Lärmimmissionen zu erwarten.

Beteiligungsplattform

Auf der Beteiligungsplattform des EBA finden sich Informationen zum Ablauf der Lärmaktionsplanung sowie Erläuterungen zu den gesetzlichen Grundlagen:

www.laermaktionsplanung-schiene.de