Friedrichshafen Sturm reißt Boote los

Gleich vier Boote musste die Wasserschutzpolizei am stürmischen Wochenende im Bereich Friedrichshafen, Eriskirch und Langenargen vor dem Kentern retten.

Bei Starkwind von sieben bis acht auf der Beaufortskala rissen sich in der Nacht auf Sonntag zwei Segelyachten im Bereich Eriskirch und Friedrichshafen-Seemoos von Anker und Bojen los. Wie die Wasserschutzpolizei (Wapo) am Montag mitteilt, waren keine Personen an Bord. Die Wapo Friedrichshafen rettete die beiden Boote gemeinsam mit der DRLG. Außerdem trieb noch ein Motorboot mit zwei Besatzungsmitgliedern auf dem See. Auch dieses Boot konnte rechtzeitig an Land gezogen werden. Laut Wapo gab es geringe Schäden, Personen wurden nicht verletzt.

Am Sonntagmittag gab es einen weiteren Einsatz: Ein Schweizer Motorboot mit zwei Personen an Bord hatte einen Maschinenausfall und drohte auf die steinige Uferböschung zu treiben. Die Wapo Langenargen konnte das Boot rechtzeitig in den Hafen einschleppen.