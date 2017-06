Friedrichshafen Studio 17 zeigt Filme vor dem Bundesstart

Der Kulturverein Caserne schaut bei seiner Hauptversammlung mit neuen Ideen in die Zukunft. Dazu gehört auch eine neu gestaltete Homepage. Im Theater Atrium wurde unlängst mit viel Eigenarbeit zusätzlicher Platz geschaffen. Mit einem Investitionsplan soll die Infrastruktur weiter verbessert werden.

Was lange währt, wird endlich gut. Im Frühjahr ist die seit Jahren schwelende Entscheidung für die Professionalisierung der Kultur im Fallenbrunnen gefallen. „Die Gelder sollen in den nächsten Doppelhaushaushalt eingestellt werden und es gibt zumindest einen Fahrplan, dass 2018 das Kulturhaus Caserne auf ganz neue Füße gestellt wird“, sagte Stefan Hener, Vorsitzender des Kulturvereins Caserne zu Beginn der diesjährigen Hauptversammlung. Auch wenn noch niemand sagen kann, wie genau es in Zukunft laufen wird, ist man sich doch sicher, dass die Professionalisierung eine große Chance in Richtung eines Kulturzentrums ist, in dem der Verein weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird.

Das Kulturforum Fallenbrunnen (KUFA) arbeitet seit Monaten mit allen, die auf dem Gelände eine Rolle spielen, an den Inhalten. Ein konkretes Ergebnis ist das Fallenbrunnen-Festival FAB, das vom 21. bis 24. September mit sämtlichen Kulturschaffenden vor Ort stattfindet. Tage der offenen Tür, zu denen alle Häfler und die ganze Region eingeladen sind.

Im Atrium haben im vergangenen Jahr 27 Veranstaltungen mit durchschnittlich 50 Besuchern stattgefunden. Zwei Drittel davon waren Konzerte, den Rest teilen sich Kabarett, Theater und Kindertheater. Das von Regine Ankermann angeregte Konzept, überwiegend lokale Bands einzuladen, geht ganz offensichtlich auf und auch die Kooperationen tragen Früchte. Im Theater proben und treten beispielsweise verschiedene Theatergruppen auf. Im Kino Studio 17 hinkt man dem Vorjahresergebnis mit 5931 Zuschauern ganz leicht hinterher. Ein Siebtel der Einnahmen kommt aus den Open-Air-Veranstaltungen beim Kulturufer.

Die Kooperationen und Regiebesuche zählen weiterhin zum Erfolgskonzept. Neu ist die Sneak-Preview, bei der ermäßigt ein Überraschungsfilm gezeigt wird, der in den Kinos noch nicht angelaufen ist. Die nächste Vorstellung ist am 14. Juli. „Wir bekommen auch eine neue Vitrine mit Beleuchtung für unsere Kino-Plakate“, so David Riedl.

Auch sonst ist hinter den Kulissen viel passiert. „Wir haben eine neue Homepage, modern, bunt, ich würde sagen ein Meilenstein“, so Stefan Hener. Seit kurzem ist die Seite freigeschaltet. Außerdem gibt es ein neues Lichtmischpult fürs Atrium und bald auch Arbeitslicht für die Bühne. Noch ein Riesenschritt: Mit zwei Mauerdurchbrüchen, dem Einbau von Brandschutztüren und der Erichtung einer Wand in Trockenbauweise hat der Verein im Atrium Zugang zu zwei weiteren Räumen hinter der Theke bekommen – dank ganz viel ehrenamtlichem Einsatz zu minimalen Kosten. „Wir improvisieren ständig und haben seit Jahren die Investitionen auf niedrigstem Niveau gehalten“, sagt Kassiererin Regine Ankermann. Mit dem Ergebnis, dass der Umbau zwar die Rücklagen schmälert, im wirtschaftlichen Bereich aber seit Jahren schwarze Zahlen geschrieben werden. Sowohl im Atrium, als auch im Kino stehen aber Verbesserungen an. Deshalb schlug Martin Emmert eine strategische Planung vor, um einen Investitionsplan aufzustellen.

Kulturverein Caserne

Den Kulturverein Caserne gibt es seit 20 Jahren. Die 190 Mitglieder betreiben im Fallenbrunnen 17 das Theater „Atrium“ und das Kino „Studio 17“. Vorsitzender ist Stefan Hener, stellvertretender Vorsitzender ist Hubert Kläsle, die Kasse führt Regine Ankermann, die Kassenprüfer sind Gabi Schott und Julia di Dio, Schriftführerin ist Maren Matthis und für die Technik sind Gerhard Böhler im Theater und David Riedl im Kino zuständig. Fachleiter im Kino ist Martin Emmert. Programm, Informationen und Karten gibt es unter Telefon 0 75 41/3 17 26 und im Internet:

www.kulturhaus-caserne.de