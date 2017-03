Friedrichshafen Streit in der Schwabstraße: 29-Jähriger beißt Mann Teil eines Ohrs ab

Nach einer Auseinandersetzung in der Schwabstraße musste ein 68-Jähriger am Montagabend in eine Spezialklinik gebracht werden. Ein betrunkener 29-Jähriger hatte ihm laut Polizei einen Teil eines Ohrs abgebissen.

Zu dem zunächst verbal ausgetragenen Streit kam es gegen 20 Uhr an der Wohnungstür des 68-Jährigen. Wie die Polizei berichtet, war der 29-Jährige, der zu diesem Zeitpunkt knapp 2,5 Promille Alkohol im Blut hatte, der Meinung, dass der 68-Jährige ihn immer wieder bei den Beamten anschwärzen würde. Im weiteren Verlauf drang der immer aggressiver werdende 29-Jährige in die in einem Anwesen an der Schwabstraße gelegene Wohnung des Geschädigten ein und biss ihm bei einer Rangelei einen größeren Teil eines Ohrs ab.

Nachdem die Freundin des 29-Jährigen hinzukam, entfernten sich beide Personen vom Tatort, berichtet die Polizei weiter. Ein Rettungswagenteam brachte den Verletzten ins Häfler Klinikum, von wo aus er in der Nacht in eine HNO-Klinik verlegt wurde. Beamte der Bundespolizei konnten den 29-Jährige schließlich am Bahnhof vorläufig festnehmen. Der sich selbst verletzende Beschuldigte war laut Polizeibericht wegen Eigengefährdung nicht gewahrsamsfähig, er wurde die Nacht über in einem Fachkrankenhaus untergebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Körperverletzung wurde eingeleitet.