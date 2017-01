Friedrichshafen Streben nach Pech am Unglückstag

Einmal mehr ist heute der ominöse Freitag, der 13. Man sollte ihn genießen, sagt SÜDKURIER-Volontär Dominik Dose in einer Glosse.

Heute schon auf den Kalender geschaut? Wenn nicht, lassen Sie es lieber. Wahrscheinlich würde Ihnen schon dabei etwas zustoßen. Denn heute ist Freitag, der 13. Gleich im ersten Monat des Jahres so ein schicksalhaftes Datum. Glücklich kann sich schätzen, wer diese Zeilen schadlos überstanden, vor lauter Pech nicht beim Lesen am Kaffee verbrüht und den Müsli-Löffel komplett verschluckt hat. Oder sind Sie gerade regungslos vom Stuhl gekippt? Soweit zumindest der Aberglaube. Natürlich, statistisch gesehen, fehlt jedes Anzeichen, dass an einem Freitag, dem 13. mehr Unfälle oder Ähnliches passieren würden. Man muss das Datum aber auch einmal als Chance betrachten.



Jeder halbgare Aphorismen-Kalender oder Lebensratgeber empfiehlt, gerade die kleinen Momente des Glücks zu genießen. Drehen Sie das heute doch mal um. Freuen Sie sich heute einmal über die feinen Augenblicke des Pechs. Der in der Waschmaschine verloren gegangene Socken. Das vom Tisch gefallene Buttermesser. Die ausgerechnet bei Ihnen aufgebrauchte Klopapierrolle. Das passiert alles das ganze Jahr über. Steigern Sie sich heute aber mal so richtig rein. Wenn sie unglücklicherweise kein Pech haben, taugt auch das Wetter, um zu lamentieren. Hauptsache Sie gehen heute Abend so richtig genervt ins Bett. Dann, und nur dann, haben sie den vermeintlichen Pechtag wirklich ausgekostet.



