Friedrichshafen Strafbefehle für Untreue bei Tourist-Information

Mit Freiheitsstrafen zur Bewährung sowie Geldstrafen wurden die beiden Hauptbeschuldigten wegen der Veruntreuung von städtischen Geldern bei der Häfler Tourist-Information verurteilt.

Ein Jahr Freiheitsstrafe zur Bewährung sowie ein höherer vierstelliger Geldbetrag: Mit diesem Strafbefehl wurde der frühere Leiter der Friedrichshafener Tourist-Information wegen Untreue inzwischen rechtskräftig verurteilt. Auch der zweite Hauptbeschuldigte, der Geschäftsführer einer Werbeagentur aus der Region, erhielt einen Strafbefehl, der ihn zu acht Monaten Freiheitsentzug auf Bewährung wegen Beihilfe zur Untreue verurteilt. Er hat ebenfalls eine Geldstrafe zu leisten, auch wenn er sich im Unterschied zum früheren Chef der Tourist-Info, der rund 40 000 Euro in die eigene Tasche steckte, nicht persönlich bereichert hat. Legt er bis Dienstag keinen Einspruch ein, dann ist auch dieses Urteil rechtskräftig, erklärt Richter Martin Hussels vom Amtsgericht Tettnang.

Damit ist der bis dato größte Fall von Untreue bei der Stadtverwaltung Friedrichshafen nicht nur aufgeklärt, sondern auch abgeurteilt. Durch ein System von Scheinarbeitsverträgen und Scheinrechnungen entstand zwischen 2007 und Oktober 2014, als der Schwindel aufflog, ein Schaden von rund 200 000 Euro zulasten der Stadt Friedrichshafen und des Verkehrsvereins. Strafrelevant, so Diehl, war jedoch nur eine Schadenssumme von etwa 130 000 Euro, weil die Untreuefälle vor Oktober 2009 bereits verjährt waren. "Beide Hauptbeschuldigten haben aber für den vollen Schaden ein Schuldanerkenntnis unterschrieben", sagt der Oberstaatsanwalt. Sie werden die veruntreute Summe also zurückzahlen, wobei ein Großteil davon bereits an die Stadt geflossen ist, wie OB Andreas Brand im Dezember gegenüber dieser Zeitung erklärt hatte.

Beide Beschuldigten waren nach Aussage von Karl-Josef Diehl geständig und kooperativ. Ohne diese Einsicht hätten sie sicherlich mit einer höheren Strafe rechnen müssen.

Insgesamt hat die Staatsanwaltschaft Ravensburg gegen 13 Personen in diesem Fall von Untreue ermittelt. Die Stadt Friedrichshafen habe durch ihre sehr gute Vorarbeit eine gute Grundlage für die Ermittlungen geschaffen, lobt Oberstaatsanwalt Diehl. Vier ehemalige Mitarbeiterinnen der Tourist-Info erhielten demnach Strafbefehle mit Geldstrafen wegen leichtfertiger Geldwäsche, Vorteilsannahme und Urkundenfälschung. Sie profitierten als städtische Angestellte über mehrere Jahre von 400-Euro-Jobs bei der Werbeagentur, der nur auf dem Papier standen. Eine weitere Mitarbeiterin kam mit einer Geldbuße wegen Vorteilsannahme davon. Gegen vier Beteiligte, die nicht bei der Stadt angestellt waren, wurde das Verfahren eingestellt – mangels hinreichenden Tatverdachts oder wegen geringer Schuld. Gegen zwei Personen aus dem näheren Umfeld des früheren Touristinfo-Chefs wurden Strafbefehle wegen leichtfertiger Geldwäsche erlassen.

Zwei Beschuldigte haben den Strafbefehl und damit ein Urteil auf dem kleinen Dienstweg allerdings nicht akzeptiert. In beiden Fällen, so Richter Martin Hussels, liege ein Einspruch vor. Eines der beiden offenen Verfahren sei beim Amtsgericht Tettnang bereits terminiert; hier kommt es Ende März zur Hauptverhandlung, falls der Einspruch bis dahin nicht zurückgenommen werden sollte. Dann wird der gesamte Untreue-Fall doch noch öffentlich verhandelt – mit beiden Hauptbeschuldigten als Zeugen.

Was ist ein Strafbefehl?

Ein Strafbefehl ist gleichzusetzen mit einem Urteil, das nach einer Hauptverhandlung vom Richter gesprochen wird. Der Unterschied ist, dass keine Hauptverhandlung vor Gericht stattfindet. Stattdessen beantragt der Staatsanwalt nach Abschluss der Ermittlungen die Strafe beim zuständigen Gericht, das den Strafbefehl erlässt – quasi Anklage und Urteil in einem Schreiben. Ein Einspruch ist möglich. Die Konsequenzen für den Beschuldigten sind bei Anerkennung dieselben: Wie bei einer gerichtlichen Verurteilung bekommt der Empfänger des Strafbefehls eine Strafe auferlegt, die in das Bundeszentralregister eingetragen wird und mit einer Gefängnisstrafe vollstreckt werden kann.