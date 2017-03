Friedrichshafen Steueraufkommen auf Rekordniveau

Steueraufkommen von 763,8 Millionen Euro 2016 in Friedrichshafen. Das Finanzamt ist immer stärker digital unterwegs.

Erneut "bemerkenswerte Zahlen" präsentierte gestern der Leiter des Finanzamts Friedrichshafen, Helmut Bosler. 763,8 Millionen Euro, 50 Millionen mehr als im Vorjahr, landeten 2016 in der Finanzkasse. Das ist das zweithöchste je erzielte Steueraufkommen in Friedrichshafen. Nur 2014 waren es rund 25 Millionen Euro mehr. Der Amtsbezirk umfasst acht Gemeinden im östlichen Bodenseekreis von Kressbronn bis Friedrichshafen und Oberteuringen mit rund 170 000 Einwohnern.

Diese Zahlen zeugen von der hohen Wirtschaftskraft der Unternehmen in der Region, so Bosler, der nicht nur die extrem hohen Ertragssteuern herausstellte. Mit einer Körperschaftssteuer von 124 Millionen Euro liegt das Finanzamt Friedrichshafen "wahrscheinlich unter den Top 10" in Baden-Württemberg. Die 15-prozentige Abgabe zahlen beispielsweise Kapitalgesellschaften wie ZF. Nicht minder hoch ist die im vergangenen Jahr vereinnahmte Lohn- und Einkommenssteuer von stolzen 550 Millionen Euro, die den größten Teil des Steuer-Kuchens ausmachen. Dabei wird ein lediger Arbeitnehmer erst ab einem Einkommen von rund 13 000 Euro überhaupt steuerpflichtig. "Dies ist Ausdruck einer hohen Beschäftigungsquote in und um Friedrichshafen", so Bosler. Über die hier ansässige Wirtschaft sagt auch eine dritte Zahl im Bericht des Finanzamts viel aus: Die Umsatzsteuer wird mit minus 30 Millionen Euro angegeben. Das heißt, dass viele Unternehmen in großem Stil Waren und Produkte exportieren, denn dann wird die Mehrwertsteuer vom Finanzamt erstattet und landet nicht im Säckel des Staates.

Amtsleiter Helmut Bosler ging es bei dem Pressegespräch aber nicht nur um die Bilanz für das Steuerjahr 2016. Auch die Finanzämter stellen sich zunehmend auf die digitale Welt ein, um mit Hilfe der EDV möglichst jeden Steuerfall effizient und vor allem schnell zu bearbeiten. Dabei wird Papier zusehends hinderlich. "Deshalb wollen wir grundsätzlich keine Belege mehr, sondern fordern den einzelnen Beleg an, wenn wir ihn brauchen", sagt der Amtsleiter. Viele Daten vom Arbeitgeber etwa landen sowieso automatisch beim Finanzamt und sind in der elektronischen Akte jedes Steuerpflichtigen verfügbar. Außerdem vertraue man darauf, "dass der Bürger ehrlich ist und seine Angaben in der Steuererklärung vollständig und richtig sind".

Etwa 40 Prozent der Bürger, die ohne Steuerberater auskommen, geben ihre Steuererklärung aber immer noch auf Papier und nicht via Online-Formular elektronisch ab. Dass die Elster-Plattform der Steuerverwaltung "eher bedienerunfreundlich" ist, wie Helmut Bosler weiß, hält viele wohl noch davon ab. Ab April 2017 soll das neue Online-Programm auf "Elster" mit zeitgemäßer Bedieneroberfläche an den Start gehen. Und wer seine Steuererklärung in diesem Jahr elektronisch übermittelt, darf sich damit zwei Monate länger Zeit lassen. Finanzministerin Editz Sitzmann hat die Abgabefrist als Anreiz dafür bis zum 31. Juli verlängert.

Etwa 6,5 Prozent der Steuerfälle beim Finanzamt Friedrichshafen werden bereits komplett automatisch bearbeitet. Bosler hält mittelfristig eine Quote von 30 Prozent für möglich. Ohne Mitarbeiter geht's aber noch lange nicht. 2016 war in Sachen Personal ein schwieriges Jahr, weil gleich 13 Beamte in Pension gingen, womit elf Prozent der Belegschaft ausschieden. Zum Jahresbeginn wurde der Personalbestand wieder auf 125 Mitarbeiter aufgestockt, aber Nachwuchs wird weiterhin dringend gesucht. Deshalb gibt es auch dieses Jahr mehr Ausbildungsplätze beim Häfler Finanzamt – fünf bis sechs für ein Duales Studium in der Finanzwirtschaft und vier bis fünf für Absolventen mit mittlerer Reife. "Bewerben lohnt sich", wirbt Amtsleiter Bosler um junge Leute.

Steueraufkommen 2016

Bei einem Steueraufkommen von 763,8 Millionen Euro entfielen auf: Lohnsteuer 460 Millionen, Körperschaftssteuer 124 Millionen, Einkommenssteuer 91,8 Millionen, Grunderwerbssteuer 23,3 Millionen, Umsatzsteuer minus 30 Millionen, Solidaritätszuschlag 35,5 Millionen, Kirchensteuer 27,3 Millionen, Kapitalertragssteuer 23,7 Millionen, Abgeltungssteuer auf Zinserträge 6,1 Millionen.

Fluch und Segen der Digitalisierung

Die Digitalisierung verändert auch An- und Herausforderungen in der Finanz- und Steuerverwaltung.