Friedrichshafen Sternsinger-Besuch berührt die Herzen vieler Menschen

Die Sternsinger von St. Canisius und St. Nikolaus in Friedrichshafen bereiten sich derzeit auf ihren Einsatz vor.

Turban oder doch lieber eine Krone? Für Letzteres hat sich Noah Huckle entschieden. Doch das ist nicht die entscheidende Frage. Was viel wichtiger ist: Der Sechsjährige gehört zu einer Gruppe von 48 Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis 15 Jahren aus den katholischen Innenstadtgemeinden St. Nikolaus und St. Canisius, die ab dem 3. Januar auf den Straßen ihrer Gemeinden unterwegs sein werden, um als Heilige Drei Könige, als Sternsinger oder Weise aus dem Morgenland die Botschaft von der Menschwerdung Gottes in die Wohnungen und zu bringen und mit dem traditionellen Schriftzug "C+M+B" den Segenswunsch "Christus Mansionem Benedicat" – "Christus segne dieses Haus" an die Eingangstüren zu schreiben.

Ob sie immer willkommen sind, wissen sie nicht. Dennoch putzen sie lieber die Klinken, statt skizufahren oder gründlich auszuschlafen. Wenn sie dabei noch für einen guten Zweck sammeln können, dann freut das die Kinder umso mehr. "Wir hoffen auf viele fröhliche Leute, die uns reinlassen und für arme Kinder Geld spenden", sagt Noahs großer Bruder Lucas. "Klasse ist auch, wenn sich abends alle Sternsinger im Gemeindehaus treffen und zusammen essen", ergänzt Fiona Ardemi – sie ist erst neun Jahre alt und schon zum zweiten Mal dabei.

Hochbetrieb im Gemeindehaus von St. Canisius. Kein Wunder, bei zahlreichen Gruppen mit mindestens jeweils einem Caspar, Melchior und Balthasar plus zugehörigen Sternenträger und erwachsene Begleitperson. Der Einkleidungstermin ist immer eine spannende Angelegenheit. Wer früh dran ist, kann sich sein Lieblingsgewand noch aussuchen. Das weiß auch der 15-jährige Hyseni Dardan aus Erfahrung. Alle Hände voll zu tun auch um das rührige Organisationsteam um Judith Messerschmid-Späth. "Wir haben immer gute Erfahrungen gemacht", bestätigt Gabi Körtgen, die als Mutter von drei Sternsingerkindern auch schon als Begleitperson mit von der Partie war. Erstmals als Begleiter fungiert der 17-jährige Moritz Rey – früher selbst langjähriger Sternsinger. "Es ist wirklich schön, wenn man mit so viel Gastfreundschaft und Freude in den Häusern und Wohnungen empfangen wird", sagt er. "Wenn Kinder Kindern helfen, dann ist das einfach ein tolles Gefühl für alle Beteiligten – umso mehr, wenn alles so gut organisiert ist, wie in unseren beiden Gemeinden.

Schwerpunktland der bundesweiten Sternsingeraktion ist diesmal Kenia. In St. Canisius und St. Nikolaus sammelt man aber auch für die gemeindeinternen Projekte in Namibia und in der weißrussischen Partnerstadt Polozk.