Friedrichshafen Stellenbesetzung läuft: Verstärkung soll mehr Kontrollen in der Fußgängerzone ermöglichen

Wie viel Verkehr rauscht nachts durch die Innenstadt? Anwohner klagen über Lärm durch Lieferverkehr, während einer Beobachtung in der Karlstraße bleibt es aber überwiegend ruhig. Wann die im Februar beschlossene zusätzliche Stelle beim Gemeindevollzugsdienst besetzt sein wird, ist noch offen.

Es ist noch nicht ganz 6 Uhr, als am vergangenen Freitagmorgen fast schon reger Verkehr in der Karlstraße einsetzt. Transporter mit und ohne Anhänger schlängeln sich in der Karlstraße an Lastwagen vorbei, unter anderem in Bäckerei-Filialen wartet die Frühschicht bereits auf die Waren. Ein Marktwagen, der zunächst rund 20 Minuten einsam auf dem Adenauerplatz stand, bekommt langsam Gesellschaft. Es ist ein Werktag, es ist Markttag, die morgendliche Andienzeit, die das Befahren der Fußgängerzone zum Be- und Entladen bis 11 Uhr erlaubt, beginnt. Glaubt man Schilderungen, wie sie auf dem von Stadt und Kreis betriebenen Anliegenportal "Sag's doch" zu lesen sind, so bereitet der Verkehr in den Stunden davor mitunter manchem Anwohner unruhige Nächte. Von "nächtlichen Ruhestörungen durch Lkw-Verkehr und Entladetätigkeit" ist da in einem Eintrag vom 17. März die Rede. "Nachts ab 3 Uhr lärmen die Lieferwagen, vom Sprinter bis zum Schwer-Lkw", wird ein wenige Tage älterer Beitrag kommentiert.

Beide Einträge wurden nach dem Gemeinderatsbeschluss vom 13. Februar erstellt. Um die Anzahl unberechtigter Einfahrten in die Fußgängerzone zu senken, stimmte das Gremium mehrheitlich unter anderem dafür, dass der Gemeindevollzugsdienst personell verstärkt wird. Die Besetzung der Stelle läuft nach Auskunft der Stadtverwaltung. Wann sie genau besetzt sein wird, lässt sich Pressesprecherin Andrea Kreuzer zufolge noch nicht sagen.

Vereinzelt verrät um 1.45 Uhr noch ein Flimmern Schlaflosigkeit hinter manchem Fenster. Um 1.50 Uhr hält ein Audi in der Karlstraße, Autotüren knallen. Für mehr Lärm als das Auto, das vier Minuten später wieder angelassen und weggefahren wird, sorgen die erregten Stimmen mehrerer Männer, die sich in Hörweite minutenlang zu streiten scheinen. Etwas mehr als ein Dutzend weiterer Fahrzeuge ist zwischen 2 und 6 Uhr am Freitagmorgen zu sehen und zu hören, ein weiteres dutzend Mal sind Motorengeräusche aus anderen Ecken der Innenstadt zu vernehmen. Die Autos, die mit gleichmäßigem Tempo langsam durch die Straße rollen, verursachen dabei kaum genug Lärm, um jemanden aus dem Bett zu reißen. Für mehr Unruhe sorgt gegen 4.40 Uhr ein Kleintransporter, der während der Durchfahrt mehrfach stoppt – Türenschlagen inklusive. Fast zeitgleich wird ein Kühllaster durch die Karlstraße gesteuert. Stehen bleibt er in Hörweite nicht, zu hören ist er allerdings auch fahrend sehr deutlich.

Abgesehen davon bleibt es an diesem Freitag und in diesem Abschnitt bis zum Morgengrauen überwiegend ruhig. Vielleicht eine Ausnahme, vielleicht die Regel – vielleicht aber auch eine Folge des Gemeinderatsbeschlusses, der auch eine "Überwachung und Ansprache des Andienverkehrs außerhalb der festgelegten Andienzeiten" vorsah. "Wir haben alle Händler nochmals über die zulässigen Zeiten informiert", teilt Kreuzer mit. Sobald die Stelle beim Gemeindevollzugsdienst besetzt ist, sind dort ihr zufolge insgesamt neun Mitarbeiter im Einsatz. Deren Aufgaben enden längst nicht in der Fußgängerzone. Dort sollen die Kontrollen aber ausgeweitet werden. Dabei werde auch ein Augenmerk auf Wochenenden und Abendstunden gelegt.

Freitag, 24. März, ab 1.45 Uhr in der Karlstraße 1.50 Uhr: Leise Motorengeräusche, Türenschlagen, ein Audi hält an der Ecke Karlstraße/Adenauerplatz. Vier Minuten später wird der Motor wieder angelassen, der Fahrer wendet und fährt in Richtung Friedrichstraße davon.

Leise Motorengeräusche, Türenschlagen, ein Audi hält an der Ecke Karlstraße/Adenauerplatz. Vier Minuten später wird der Motor wieder angelassen, der Fahrer wendet und fährt in Richtung Friedrichstraße davon. Etwa um die gleiche Zeit: Männerstimmen werden laut, zu sehen ist niemand, Gespräch/Streit ist aber deutlich zu hören.

Männerstimmen werden laut, zu sehen ist niemand, Gespräch/Streit ist aber deutlich zu hören. 1.56 Uhr: Ein Transporter hält kurz im Bereich der Apotheke, fährt kurz darauf wieder weiter

Ein Transporter hält kurz im Bereich der Apotheke, fährt kurz darauf wieder weiter 2.10 Uhr: Ein Auto, vermutlich privat, rollt heran, biegt auf den Adenauerplatz ab, fährt kurz darauf wieder weiter

Ein Auto, vermutlich privat, rollt heran, biegt auf den Adenauerplatz ab, fährt kurz darauf wieder weiter 2.15 Uhr: Kastenwagen fährt vorbei, hält nicht an

Kastenwagen fährt vorbei, hält nicht an 2.24 Uhr: Sehr leise Motorengeräusche (irgendwo weiter weg)

Sehr leise Motorengeräusche (irgendwo weiter weg) 2.25 Uhr: Zaghaftes Vogelgezwitscher setzt ein

Zaghaftes Vogelgezwitscher setzt ein 2.45 Uhr: Dienstfahrzeug rollt langsam durch

Dienstfahrzeug rollt langsam durch 3.37 Uhr: Noch ein Dienstfahrzeug

Noch ein Dienstfahrzeug 3.51 Uhr: Motorengeräusche, kein Auto sichtbar

Motorengeräusche, kein Auto sichtbar 3.52 Uhr: Weiteres Dienstfahrzeug rollt langsam durch

Weiteres Dienstfahrzeug rollt langsam durch 3.57 Uhr: Privatwagen fährt durch die Karlstraße

Privatwagen fährt durch die Karlstraße 3.59 Uhr: Motorengeräusche, kein Auto sichtbar

Motorengeräusche, kein Auto sichtbar 4.24 Uhr: Kastenwagen fährt durch

Kastenwagen fährt durch 4.40 Uhr: Motorengeräusch wird lauter, Sprinter fährt durch die Karlstraße, hält mehrfach an, Türenschlagen inklusive

Motorengeräusch wird lauter, Sprinter fährt durch die Karlstraße, hält mehrfach an, Türenschlagen inklusive 4.41 Uhr: Motorengeräusche, kein Auto sichtbar

Motorengeräusche, kein Auto sichtbar 4.44 Uhr: Kühllaster fährt vorbei, ziemlich laut, hält in Hörweite nicht an

Kühllaster fährt vorbei, ziemlich laut, hält in Hörweite nicht an 4.44 Uhr: Motorengeräusche, kein Auto sichtbar

Motorengeräusche, kein Auto sichtbar 5.06 Uhr: Motorengeräusche, kein Auto sichtbar

Motorengeräusche, kein Auto sichtbar 5.09 Uhr: Kastenwagen fährt durch

Kastenwagen fährt durch 5.15 Uhr: VW Golf fährt durch

VW Golf fährt durch 5.27 Uhr: Motorengeräusche, kein Auto sichtbar

Motorengeräusche, kein Auto sichtbar 5.35 Uhr: Ein Taxi fährt vorbei, kurz darauf ein Marktwagen. Letzterer wird als erster für den Freitagsmarkt auf dem Adenauerplatz abgestellt

Ein Taxi fährt vorbei, kurz darauf ein Marktwagen. Letzterer wird als erster für den Freitagsmarkt auf dem Adenauerplatz abgestellt 5.41 Uhr: Weiteres Taxi

Weiteres Taxi Ab 5.45 Uhr: Weitere Markthändler und einsetzender Lieferverkehr

Kontrollen und Zufahrt

Nach Auskunft der Stadt ist die Fußgängerzone der in Friedrichshafen am häufigsten kontrollierte Bereich. Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes seien dort von Montag bis Freitag täglich zwischen 8 und 18 Uhr im Einsatz, zusätzlich zwei bis drei Mal pro Woche ab 5 Uhr, um den Lieferverkehr zu kontrollieren, sowie drei Mal die Woche abends bis etwa 22 Uhr. Hinzu kommen demnach mehrmals wöchentlich Einlasskontrollen. Am Wochenende sei ein Kollege des Gemeindevollzugsdienstes im Dienst. Im Winter nur samstags, im Sommer samstags und sonntags.

Aktuell gibt es laut Stadt rund 1975 Zufahrtsberechtigungen für die Fußgängerzone, die meisten haben Handwerker (1027), Zulieferer (381), Anwohner mit (216) und ohne Stellplatz (266). (böm)