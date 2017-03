Friedrichshafen Stefan Bauer begeistert mit seinem Auftritt

Am Freitagabend den 24.3. begeisterte Stefan Bauer den vollen Bahnhof Fischbach mit seiner humorvollen Sicht auf die Beziehung zwischen Mann und Frau.

Am Freitagabend den 24.3. begeisterte Stefan Bauer den vollen Bahnhof Fischbach mit seiner humorvollen Sicht auf die Beziehung zwischen Mann und Frau. „Vor der Ehe wollt ich ewig leben“ heißt sein Programm, in welchem er mit viel Charme die klassischen Vorurteile aufgreift, die Lachmuskeln anregt und einen doch auch hin und wieder schmunzeln lässt. Denn hinter all seinen Witzen steckt auch ein bisschen Wahrheit.So sagt er Beispielsweise, dass Frau das Sagen habe und Mann kein Mitspracherecht. Deswegen würde ein Mann bei der Entscheidung zwischen einem bellenden Hund und einer schimpfenden Frau vor dem Haus, zuerst den Hund reinlassen, weil dieser aufhört, sobald er drinnen ist. Doch angenommen, ein Mann hätte eine Meinung und weit und breit ist keine Frau da- hat er dann trotzdem Unrecht?Eine Beziehung zu führen, sei gar nicht so leicht. Vor allem, da Frauen dabei sind, die neuen Männer zu werden, mit Durchsetzungsfähigkeit und Zielstrebigkeit, stellt sich die berechtigte Frage: Wozu sind Männer noch da?„Laut Statistik sollen Ehepaare ja 2-3 Mal die Woche Sex haben. Da frag ich mich, bummst da jemand für mich mit?“ Auf diese Fragen fällt es schwer Antwort zu finden. Doch einen Ratschlag gibt der geborene Dußlinger Comedian und Kabarettist mit auf den Weg: „Den anderen tolerieren und so zu akzeptieren, wie er ist. Auch wenn es schwerfällt, ist es das größte Geschenk, dass es gibt, jemanden zu haben, der bis ans Ende an deiner Seite steht.“