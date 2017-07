Friedrichshafen Start in die Ferienspiele Weilermühle

Am Montag ist in Friedrichshafen die Aktion Ferienspiele auf dem Freizeitgelände Weilermühle eröffnet worden. In zwei Aktionen erleben insgesamt 416 Kinder aus Friedrichshafen je zwei Wochen lang Spiel und Spaß.

Großer Bahnhof auf dem Freizeitgelände Weilermühle: Gestern Vormittag ist die Aktion Ferienspiele eröffnet worden, mit Reden, dem Entzünden einer Fackel und Gesängen der Kinder. Nachdem alle Kinder unter dem Vordach des Küchengebäudes zusammengetrommelt sind, ruft ein Betreuer alle 13 Gruppen der ersten Aktion einzeln auf, um ihre Anwesenheit in lauten "Ja"-Chören bestätigt zu bekommen. Reinhard Friedel, Amtsleiter für Bildung, Familie und Sport, dankt in einer kurzen Rede der katholischen Kirche, den Betreuern und den Sponsoren, die die Aktion Ferienspiele ermöglichen. Dann entzündet er zusammen mit den Betreuern die traditionelle Fackel zur Eröffnung der Ferienspiele.

Um den Regen zu vertreiben, singen und tanzen alle Kinder einen Sonnentanz, gefolgt vom beliebten "Fli-Fly"-Lied. Und schon strömen die Kinder zu den 13 Standorten im Ober- und Unterdorf aus. Jeder Standort bietet Platz für eine Gruppe von 16 Kindern. Die Standorte bestehen aus Biergarnituren, über die große Planen gespannt sind. "Heute geht es erst einmal darum, die Standorte zu verschönern", erklärt Annika Dangel, Jugendreferentin und Leiterin der Aktion. Deswegen bleiben der Wald- und Ruhebereich geschlossen. Dafür sind der Bastel- und der Werkbereich geöffnet, da die Kinder hier Materialien zum Bauen und Dekorieren holen.

Die siebenjährige Maja ist zum ersten Mal dabei. "Mir gefällt, dass man hier werken kann und viele Dinge alleine machen kann. Und mit den Betreuern kann man an der Rotach so eine Brücke überqueren. Man kann Sachen von der Bastelstation holen und sie selber aussuchen." Emma ist neun Jahre alt und zum dritten Mal dabei. Sie mag besonders, "dass man den Stand selber dekorieren kann, dass wir am Schluss immer so laut rufen und Fli-Fly singen und dass die Betreuer ganz nett sind."

Der neunjährige Maximilian freut sich darüber, "dass man hier so gut spielen kann. Besonders gern bin ich am Klettergerüst." Tim, ebenfalls neun, nimmt zum vierten Mal teil: "Mir gefällt die Seilbahn gut, das Essen schmeckt und man kann gut Fußball spielen. Ich komme immer wieder, weil es so viel Spaß macht und alle nett sind."

Den Tagesablauf von Montag bis Freitag erläutert Gina Kowalski aus dem organisatorisch-technischen Bereich: "Jeden Morgen fahren drei Busse die Ortschaften ab und bringen die Kinder hierher." Die Betreuer nehmen die Kinder in Empfang. Generell kümmern sich zwei Betreuer um je eine Gruppe von 16 Kindern.



Aktion Ferienspiele

Die Aktion Ferienspiele ist ein Sommerferienangebot für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Die Aktion findet anlässlich der Stadtranderholung Friedrichshafen statt und wird vom katholischen Jugendreferat der Gesamtkirchengemeinde veranstaltet. Jährlich betreuen rund 100 ehrenamtliche Mitarbeiter 416 Kinder. Die Ferienspiele sind in zwei Aktionen zu je zwei Wochen aufgeteilt, an denen je eine Hälfte der Betreuer und Kinder teilnimmt.