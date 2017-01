Friedrichshafen/Bodenseekreis Start einer Vortragsreihe der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis

Die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis bietet eine erste Veranstaltung für Existenzgründer und Selbstständige am 7. Februar an.

Die Vortragsreihe „Forum Fit für die Selbstständigkeit“ der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis (WFB) startet am Dienstag, 7. Februar. Los geht es mit dem Vortrag „Der Businessplan – Erfolg ist planbar“, wie es in einer Pressemitteilung der WFB heißt. Zielgruppe sind Existenzgründer, Selbstständige und Klein(st)unternehmen. Referent ist Diplom-Ökonom Jürgen Kuhn, Referent für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge bei der IHK Bodensee-Oberschwaben. Der Vortrag findet um 19 Uhr in den Räumen der Kreishandwerkerschaft, Lindauer Straße 11 in Friedrichshafen, statt.

Existenzgründer oder Selbstständige sind nach Angabe der WFB häufig Einzelkämpfer. Sie müssen viele Unternehmensbereiche selbst abdecken. In der Vorbereitung zur Selbstständigkeit und auch im Unternehmensalltag tauchen immer wieder Fragen und neue Herausforderungen auf. In seinem Vortrag „Der Businessplan – Erfolg ist planbar“ zeigt Jürgen Kuhn auf, dass es eine Vielzahl von wichtigen Elementen gibt, die in jedem Businessplan enthalten sein müssen.

