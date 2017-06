Friedrichshafen Städtische Tochter könnte 350 Wohnungen bauen

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) Friedrichshafens könnte jährlich zwischen 300 und 350 neue, preisgünstige Mietwohnungen bauen. Doch in diesem Jahr werde es für kein SWG-Projekt einen Baubeginn geben, sagte Geschäftsführer Paul Stampfer, als er den Mitgliedern des Finanz- und Verwaltungsausschusses des Gemeinderats den Jahresabschluss für 2016 vorstellte. Entweder mangle es am Baurecht oder an Flächen, begründete er.

Friedrichshafen – Jährlich zwischen 300 und bis zu 350 neue Mietwohnungen könnte die städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) aufgrund ihrer finanziellen Ausstattung bauen. Doch in diesem Jahr werde es für kein SWG-Projekt einen Baubeginn geben, sagte Geschäftsführer Paul Stampfer, als er am Dienstag den Mitgliedern des Finanz- und Verwaltungsausschusses des Gemeinderats den Jahresabschluss für 2016 vorstellte.

20 neue Wohnungen möchte die SWG im Bereich Rosen- und Sandöschstraße bauen. Dies sei im Moment jedoch nicht möglich, da es noch keinen rechtskräftigen Bebauungsplan für diesen Bereich gebe, sagte Stampfer. Auf der Tagesordnung des Technischen Ausschusses (TA), der am Dienstag, 4. Juli, ab 16 Uhr öffentlich tagt, findet sich der Bebauungsplan "Albrechtstraße-Ost". Dessen Geltungsbereich umfasst auch die Fläche für das von Stampfer zitierte SWG-Projekt. Der TA wird sich mit einem überarbeiteten Planwerk auseinandersetzen. Ins Stocken geraten ist auch die SWG-Planung, das Traube-Areal in Kluftern zu bebauen. Nach Protesten aus dem Ortschaftsrat soll es einen runden Tisch geben. Stampfer hofft, dass in den Gesprächen ein gutes Ergebnis erzielt werden und es 2018 einen Baustart geben kann. Grundsätzlich sagte er: "Wenn uns die Stadt das eine oder andere Grundstück zur Verfügung stellt, dann werden wir dieses auch bebauen." Schließlich könne die SWG aus eigener finanzieller Kraft bis zu 350 neue Wohnungen jedes Jahr bauen.

Ende des Jahres könnten die 46 Wohnungen, die die SWG in Wiggenhausen-Süd bauen lässt, bezogen werden, informierte Stampfer. An Miete würden 6,50 Euro je Quadratmeter verlangt. Obwohl der im vergangenen Jahr veröffentlichte neue Mietspiegel eine deutliche Steigerung der Mieten ermöglicht hätte, habe die SWG keine Anpassung nach oben vorgenommen. Die Mieten würden weiter deutlich darunter liegen. Dennoch gelinge es der SWG, solide zu wirtschaften. In 2016 konnte ein Jahresüberschuss von gut einer Million Euro erreicht werden. Achim Brotzer, Fraktionschef der CDU im Häfler Gemeinderat, lobte das Engagement der SWG, das sich mietpreisdämpfend auswirke. Die SWG leiste einen wichtigen Beitrag, um günstigen Wohnraum in der Stadt zu schaffen. Mathilde Gombert, Sprecherin der Grünen, sagte, die städtische Tochter habe den bestehenden Mangel an preisgünstigem Wohnraum gemildert.

Start 2018 in Allmannsweiler

Ab 2018 will die SWG in Allmansweiler, südlich der Neulandstraße, bauen. Hier sollen in einem ersten Bauabschnitt 101 neue, preisgünstige Wohnungen entstehen. Die Hälfte der Wohnungen seien Sozialwohnungen im engeren Sinne. Möglicherweise könne in 2018 auch schon ein zweiter Bauabschnitt verwirklicht werden, sagte Stampfer. Baubürgermeister Stefan Köhler erinnerte in diesem Zusammenhang an das erfolgreiche Workshopverfahren, das die Stadt für das Bebauungsplan-Verfahren organisiert hatte.

Die SWG verfolge beim Bau von Mietwohnungen das Ziel, diese hochwertig auszustatten. Es gehe nicht darum, möglichst billig zu bauen. Entsprechende Überlegungen würden am Ende nichts bringen, so der SWG-Chef. Obendrein würden die Wohnungen langfristig der Stadt erhalten bleiben.

Bestand an Wohnungen

1116 Mietwohnungen gehörten Ende des vergangenen Jahres der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG). Damit hat sich der Bestand seit 2013 kaum verändert, damals waren es 1119 Wohnungen gewesen. Die Miete je Quadratmeter liege bei 500 der SWG-Wohnungen unter sechs Euro – bei weiteren 550 zwischen sechs und acht Euro. Dies seien günstige Mieten, versicherte der SWG-Chef. Der offizielle Mietspiegel sehe zehn Euro je Quadratmeter vor. Für Neubauten müsse das städtische Tochterunternehmen mit Investitionen von 12 bis 14 Euro je Quadratmeter kalkulieren. Mit 100 bis 150 Interessenten bezifferte Paul Stampfer die Zahl derer, die gerne eine SWG-Wohnung mieten würden. 130 Wohnungen hat die SWG an das Amt für Bürgerservice vermietet, 80 davon für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, 50 für Menschen, denen Obdachlosigkeit drohte. In Notlagen würde schnell geholfen. (dim)