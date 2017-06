Friedrichshafen Stadtwerk baut neues Kundenzentrum

In der Kornblumenstraße entsteht ein 1,7-Millionen-Euro-Neubau. Dort wird Anfang 2018 ein neues Kundenzentrum eröffnet. Außerdem entstehen hier 28 neue Arbeitsplätze.

In der Kornblumenstraße, dem Hauptsitz von Stadtwerk am See, müssen Kunden und Mitarbeiter derzeit mit einem Provisorium leben: Seit vergangener Woche ist das Kundenzentrum in Containern untergebracht. Der Grund dafür ist allerdings eine gute Nachricht: Das Stadtwerk baut dort quer zum Hauptverwaltungsgebäude für 1,7 Millionen Euro einen zweistöckigen Flachdach-Neubau. In das Erdgeschoss soll im ersten Quartal 2018 das neue, großzügige Kundenzentrum einziehen. In der ersten Etage bekommt die Stadtwerk-Tochter Teledata pünktlich zum 20. Geburtstag mehr Raum. "Unser Unternehmen platzt aus allen Nähten", erklärt Teledata-Geschäftsführer Stephan Linz bei einer Pressekonferenz am Montagmorgen, "und wir wollen 28 neue Arbeitsplätze im Bereich Betrieb ausbauen."

Dabei hat sich das Stadtwerk die Entscheidung über das neue Gebäude nicht leicht gemacht. "Unser Standort bietet viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln", sagt Stadtwerk-Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle. Und damit meint er nicht nur die rund sechs verschiedenen Erweiterungsmöglichkeiten, die das Grundstück bietet. "Die Energiewirtschaft ist im Umbruch", so Bürkle, "und die Geschäftsmodelle ändern sich drastisch." Darum habe man den Neubau bereits so geplant, dass er noch erweiterungsfähig sei. Denkbar sei etwa, dass das Stadtwerk in Zukunft vor Ort auch mit anderen Unternehmen kooperiere. "Wir wollen eine Campus-Lösung", erläutert Bürkle.

Herausgekommen ist nun ein riegelartiges Gebäude mit rund 257 Quadratmeter Geschossfläche, das den direkten Durchgang zum Hauptverwaltungsgebäude, versperrt. "Bisher sind Kundenzentrum und Empfang getrennt, das ist nicht besonders kundenfreundlich", berichtet Bianca Romer, Leiterin des Kundenmanagments. Der Neubau vereine nun beides miteinander. Zudem sollen die Berater dort auch Angebote der Teledata, also beispielsweise Triple-Play-Lösungen (Internet, Fernsehen und Telefon), anbieten können. Das Prinzip lautet dann: Alles aus einer Hand.

Schließlich ist die Stadtwerk-Tochter Teledata, die Internet- und Rechenzentrums-Dienstleistungen anbietet, stark auf Expansionskurs. Derzeit versorgt sie die Gemeinden Heiligenberg und Frickingen flächendeckend mit Glasfasernetzen und somit mit schnellem Internet. Auch in Amtszell und Horgenzell hat sie die Breitbandversorgung übernommen. In Friedrichshafen hängen alle Wohnungen der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) bereits am Netz, die Zeppelin Wohlfahrt zieht laut Teledata-Chef Linz bald nach. Hinzu kommen etliche Privathaushalte, die den örtlichen Dienstleister Teledata Telekom & Co vorziehen. Macht rund 2000 Neukunden pro Jahr, die versorgt, beraten und betreut werden wollen.

Doch braucht man in Zeiten von Online-Kundendiensten und Telefon-Hotlines wirklich noch ein großes Kundenzentrum? "Definitiv", sagt Bürkle, "viele unserer Kunden wollen den persönlichen Kontakt." Erst in diesem Frühjahr wurde das neue Kundenzentrum in Überlingen eröffnet. Und auch in Friedrichshafen werden die beiden Beratungsstellen in der Kornblumenstraße und der Karlstraße nach wie vor gut genutzt. Kundenmanagerin Romer berichtet von rund 900 bis 1200 Besuchen in der Kornblumenstraße – und nochmal genauso vielen im i-Punkt in der Karlstraße 19, wo das Stadtwerk gerade den Pachtvertrag für weitere fünf Jahre verlängert hat. Dort werde es künftig auch immer mal wieder Ausstellungen, beispielsweise zum Thema Smart Home, geben.

Beratung und Betreuung