Friedrichshafen Stadtrat Hannes Weber legt sein Mandat nieder

Aus familiären Gründen will der Stadtrat der Freien Wähler seine Arbeit im Gemeinderat beenden.

Die Nachricht überraschte am Dienstagnachmittag, obwohl schon seit Wochen in der Stadt darüber spekuliert wurde, ob es in der Fraktion der Freien Wähler Änderungen geben würde. Nun steht fest, dass Bäckermeister Hannes Weber sein Amt niederlegen will. "Aus beruflichen und familiären Gründen habe ich Oberbürgermeister Andreas Brand darum gebeten, mich zu entlassen. Es ist einfach zu viel geworden", sagte Weber in einer ersten Stellungnahme. Weber möchte am kommenden Montag bei der nächsten regulären Gemeinderatssitzung eine Erklärung zu seinem Ausscheiden abgeben. Eberhard Ortlieb, Fraktionschef der Freien Wähler, bedauert den Rückzug Webers aus dem Gemeinderat. "Es ist ein Verlust für uns. Hannes Weber hat immer wieder den Finger in die Wunden gelegt, auch wenn es manchmal wehgetan hat. Es ist sehr schade, wenn junge Leute wie er sich zu diesem Schritt entscheiden." Für Hannes Weber wird Angelika Drießen in den Gemeinderat nachrücken. Sie hatte den Einzug ins Stadtparlament bei der letzten Kommunalwahl nur knapp verpasst. "Wir freuen uns, dass Angelika Drießen wieder mit im Boot sein wird. Sie verstärkt unsere Kompetenzen im sozialen Bereich", erklärte Eberhard Ortlieb. Zudem erhöhe sie die Frauenquote in der Fraktion. "Es ist wichtig, dass Frauen im Gemeinderat vertreten sind", so Ortlieb.

Angelika Drießen wurde selbst von der Entscheidung Webers überrascht: "Ich finde es schade, dass er aufhören möchte. Er war ein wertvolles Mitglied der Fraktion." Dennoch freut sie sich darauf, nach drei Jahren Pause erneut im Gemeinderat zu sitzen, auch wenn die Aufgabe sehr zeitintensiv sei, wie sie betont. Gerne möchte Drießen Mitglied des Kultur- und Sozialausschusses werden. "Da kann ich mich am besten einbringen", sagt sie. Hannes Weber war allerdings bisher im Technischen Ausschuss. Die Freien Wähler werden also umdisponieren müssen.