Zusammen mit dem Musiktheater Friedrichshafen und den Columban-Chören führt das Orchester die Carmina Burana von Carl Orff auf. Als zweites Stück des Programms studiert das Stadtorchester die \"Wolkenstein-Lieder\" von Rolf Rudin ein. Damit trifft Klangmächtigkeit auf eine sparsame Instrumentierung.

Pietro Sarno trifft den richtigen Ton – und das ist metaphorisch gemeint. Seit einem Jahr ist er Dirigent des Stadtorchesters Friedrichshafen, und man spürt, das er ein freundschaftliches Verhältnis zu seinen Musikerinnen und Musikern aufgebaut hat. Seit November probt er mit dem Stadtorchester die Carmina Burana von Carl Orff, die am 25. und 26. März mit dem Musiktheater und den Columban-Chören im GZH aufgeführt wird. Noch probt das Orchester für sich allein, ohne den Chor, und Sarno arbeitet mit ihm an der Rhythmik und an verzwickten Einsätzen ebenso wie an der klanglichen Binnengestaltung – besonders in den lauten Stücken, etwa „Fortune plango vulnera“, können Details schon mal übertönt werden. Er zähmt die Lautstärke und achtet generell darauf, den Reichtum des Ausdrucks zur Geltung zu bringen, der in der Partitur angelegt ist: „Das muss noch diffiziler werden; es klingt noch zu sehr nach Gewalt“.

Im ersten Teil der Konzerte wird das Stadtorchester die „Wolkenstein-Lieder“ von Rolf Rudin (Frankfurt) aufführen. Sarno hat lange nach einem geeigneten Werk gesucht – denn was er nicht wollte, das waren große Orchesterstücke, „die meistens sehr mächtig und sehr laut sind“, wie er sagt. „Das ergäbe sonst ein Konzert, bei dem es zwei Stunden lang um Klanggröße geht“; denn an Klangmacht fehlt es der Carmina Burana nicht gerade.

Die „Wolkensteinlieder“ wurden von Rudin vor 17 Jahren nun eigens geschrieben, um zusammen mit der „Carmina“ aufgeführt zu werden. Ein Glücksfall, denn mit den Texten des spätmittelalterlichen Minnesängers Oswald von Wolkenstein knüpft Rudin an den Themenkreis der Liebe an, der auch in der Carmina Burana nicht zu kurz kommt. Die von Orff und Rudin neu vertonten Texte stammen, grob gerechnet, aus derselben Epoche, aber in Sachen Opulenz nimmt Rudin jene Gegenposition ein, nach der Pietro Sarno suchte: „Die Lieder sind sehr ruhig und leise gehalten. Die Besetzung ist ein Blasorchester in Miniaturbesetzung, zusätzlich mit Cembalo, Harfe und Gitarre, die den Klang der mittelalterlichen Zupfinstrumente imitieren.“ Wer schon mal wissen will, wie die Wolkenstein-Lieder klingen, wird im Internet nichts finden, denn sie wurden bislang äußerst selten aufgeführt. Es gibt also noch etwas zu entdecken.

Zudem werden sie im GZH nicht von nur einem Sänger gesungen, wie von Rudin vorgesehen, sondern von zweien. Pietro Sarno: „Der Sängerpart ist entweder für einen Bariton, der auch ein sehr hohes Falsett hat, oder für einen Tenor, der auch über eine sehr tiefe Lage verfügt. Das ist sehr schwierig. Und da bei der Carmina Burana als Tenor Sören Richter engagiert ist und als Bariton Christian Feichtmair, sagte ich mir: führen wir die Wolkenstein-Lieder doch mit zwei Sängern auf.“ Um die Textverständlichkeit braucht man sich nicht zu sorgen: gesungen wird nicht auf Mittelhochdeutsch, sondern in heutigem Deutsch. Dirigiert werden die Wolkenstein-Lieder an beiden Aufführungsabenden von Pietro Sarno.

Zurück zur Carmina Burana: Sie wird nicht in Orffs originaler Partitur aufgeführt, sondern in einer Bearbeitung für Blasorchester von Juan Vicente Mas Quiles. Sarno ist damit sehr zufrieden. „Mas Quiles hat alles original belassen und nur die Streicherstimmen auf die Instrumente verteilt, meistens auf die Klarinette. Das ist so geschickt gemacht, dass fast alle Instrumentalstimmen original übernommen sind.“ Orff wusste von Mas Quiles Plan dieser Bearbeitung und war damit einverstanden – allerdings sei er zu früh gestorben, um sie noch zu authorisieren, sagt Sarno.

Pietro Sarno arbeitet eng mit Marita Hasenmüller zusammen. Bei der Carmina Burana stehen Orchester, Solisten und Chöre in der ersten Aufführung unter seiner Leitung. In der zweiten Aufführung übernimmt dann Marita Hasenmüller die Leitung der „Carmina“. „Marita besucht regelmäßig die Stadt-orchester-Proben und hat hier auch schon eine Probe geleitet. Ich besuche gleichzeitig die von ihr geleiteten Chorproben und habe da schon dirigiert.“ Dass die wechselnde Leitung Chor und Orchester irritieren könnte, glaubt Sarno nicht: „Marita und ich haben zusammen die Partitur durchgearbeitet und sind uns in allem sehr einig. Es gibt hier und da eine etwas andere Vorstellung vom Tempo; aber wir haben so gute Musiker, dass das kein Problem ist.“

Die Carmina Burana und die Wolkenstein-Lieder werden im Häfler GZH aufgeführt am Samstag, 25. März, 19.30 Uhr und am Sonntag, 26. März, 17 Uhr. Karten für 38, 29, 21 und 13 Euro gibt es im Vorverkauf unter Telefon 08 00/99 91 77 und 0 75 41/28 84 44 sowie unter ticket.suedkurier.de.