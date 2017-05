Friedrichshafen Stadtforum wählt einen neuen Vorstand

Der Geschenkgutschein bleibt das Erfolgsmodell und dieses Jahr sind zahlreiche Aktionen und Wettbewerbe des Stadtforums Friedrichshafen geplant.

Friedrichshafen (abe) Tätigkeitsberichte der Projektgruppen, der Ausblick auf künftige Projekte, Jahresabschluss, Kassenbericht und Vorstandswahlen standen bei der ersten Mitgliederversammlung des Stadtforums Friedrichshafen nach der Fusion mit der Aktion FN im Herbst vergangenen Jahres auf dem Programm. Viele der 107 Mitglieder trafen sich dazu im Hotel City Krone. "Ich werde angesichts der vielen Arbeit im Stadtwerk den Aufgaben im Stadtforum nicht mehr gerecht", sagte Alexander-Florian Bürkle und schlug seinen Kollegen Sebastian Dix als Nachfolger vor. Auch Heiner Wiest vom Stadtverband sporttreibender Vereine stellte sich nicht mehr zur Wahl. Für ihn kandidierte Matthias Klingler, Leiter des Graf-Zeppelin-Hauses. Einstimmig wurden beide Kandidaten neu gewählt, der übrige Vorstand bestätigt. Die beiden Vorsitzenden werden Ende Mai ausschließlich vom Vorstand gewählt. Bis dahin bleiben Fritz Hack und Stefan Lanz im Amt.

"Der Friedrichshafener Geschenkgutschein ist nach wie vor ein Erfolgsmodell", sagte dieser. Tatsächlich liegt der Verkauf der Gutscheine, deren Wert von 2013 bis 2016 um beinahe 200 000 Euro stieg, im ersten Quartal dieses Jahres bereits mit 2,3 Prozent über dem Vorjahresniveau. Ziel ist, ihn zukünftig vermehrt auch in Unternehmen als steuerfreien Sachlohn für Mitarbeiter bekannt zu machen. Um den Einkaufsstandort Friedrichshafen darüber hinaus zu fördern, soll die Häfler Münze ein modernes Gesicht bekommen. Sie soll ab Herbst von einem QR-Code abgelöst werden, der in Friedrichshafen und Überlingen in Höhe von 50 Cent oder 1 Euro auf die Parkgebühren angerechnet werden kann. "Das ist in dieser Region einzigartig", sagte Stefan Zimmer von der Projektgruppe Handel und Dienstleistung.

Mit Aktionen wie verkaufsoffenen Sonntagen, dem Hofener Frühling am 12. Mai und einem Blumenschmuckwettbewerb soll die Attraktivität der Stadt weiter gefördert werden. Um zukünftig zu einem einheitlichen Gestaltungskonzept der Innenstadt zu gelangen, will das Stadtforum eine Checkliste verteilen, die jeder Gewerbeeinheit einen Leitfaden für eine niveauvolle Außenmöblierung an die Hand gibt. Das Stadtforum, das 300 Unternehmen aus Friedrichshafen sowie gesellschaftliche Gruppen und sporttreibende Vereine repräsentiert, hatte auch im vergangenen Jahr einen leichten Mitgliederzuwachs zu verzeichnen und freut sich über weitere Interessenten.