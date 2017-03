Stadt will Aufzüge nicht vergrößern

Die Grünen-Fraktion beantragte, die vorhandenen Aufzüge am Stadtbahnhof zu erneuern und zu vergrößern, weil keine Fahrräder reinpassen würden. Das lehnt die Stadt nun ab.

Das Thema Barrierefreiheit am Stadtbahnhof wird den Technischen Ausschuss am kommenden Dienstag, 16 Uhr, erneut beschäftigen. Im Rahmen eines Modernisierungsprojekts des Lands und der Deutschen Bahn soll der Stadtbahnhof frühestens ab Mitte 2019 durch den Einbau von Aufzügen und weiteren Maßnahmen barrierefrei umgebaut werden. Als Michael Groh, Regionalbereichsleiter der Deutschen-Bahn-Tochter Station und Service, das Projekt im Juli dem Gemeinderat präsentierte, entfachte eine hitzige Diskussion darüber, ob die standardisierten Maßnahmen ausreichen würden. Insbesondere die Größen der Aufzüge wurden kritisiert, da man keine Fahrräder mitnehmen könne. Im Oktober beantragte deshalb die Grünen-Fraktion, die bestehenden Aufzüge am Franziskusplatz und auf Gleis 1 zu erneuern und zu vergrößern. Außerdem sollte der Belag der Rampen saniert und ein Abstellverbot für Fahrräder im Rampenbereich eingerichtet werden. Beschilderungen sollten auf Aufzüge und Rampen hinweisen. Diesen Antrag lehnt die Stadt nun in Teilen ab. Eine Erneuerung und Vergrößerung der Aufzüge werde nicht befürwortet, heißt es in der Sitzungsvorlage: "Eine Nutzung als innerörtliche Radverkehrsverbindung ist hier nicht vordringlich vorgesehen." Somit sei auch nicht notwendig, "vorhandene Aufzugsgrößen an Fahrradgrößen anzupassen." Vorausgesetzt der Technische Ausschuss stimmt diesem Vorschlag zu, gibt es aber einen neuen Rampenbelag, ein Abstellverbot und Schilder. Die Kommune beteiligt sich mit rund 2,6 Millionen Euro am barrierefreien Stadtbahnhof.