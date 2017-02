Der Kultur- und Sozialausschuss stellt sich geschlossen hinter das im April stattfindende Festival.

Die Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses stellten sich in der gestrigen Sitzung hinter die Theatertage am See und bewilligten einstimmig eine Bezuschussung des im April stattfindenden Festivals. 41 800 Euro erhalten die stetig gewachsenen Theatertage 2017 von der Stadt; 1500 Euro mehr als 2016 und unterm Strich so viel wie noch nie. 27 000 Euro steuert die Zeppelin-Stiftung bei, 14 800 stammen aus dem städtischen Haushalt.

Regine Ankermann (Grüne) unterstützte zudem die Bitte es Theatertage-Förderkreises, die Zuschüsse in Zukunft gleich für zwei Jahre zu gewähren, zur besseren Planungssicherheit. Erst acht Wochen vor Beginn des Festivals die dafür benötigten Gelder zu bewilligen, ist wirklich knapp.

Dagmar Höhne (Freie Wähler) kam auf eine andere Bitte des Förderkreises zurück: der Einstellung einer hauptamtlichen Kraft. Derzeit beschäftigt der ehrenamtlich arbeitende Verein eine Buchhalterin, die aus Mitgliedsbeiträgen bezahlt wird. Was fehle, so der Vereinsvorsitzende Jürgen Mack in seinem Antrag, sei ein Theaterpädagoge. Bürgermeister Köster stellte für beide Anliegen den Haushalt 2018/19 in Aussicht. Jürgen Mack zeigt sich zufrieden: "Es ist großartig, wie der Gemeinderat und auch die Verwaltung hinter uns stehen."

Der Zuschuss erlaubt den Theatertagen nicht zuletzt im vollen Umfang die Durchführung der interkulturellen "Wir-hier"-Projekte. 16 der seit 2014 insgesamt 20 durchgeführten Projekte fanden an Häfer Schulen statt: Der Ludwig-Dürr-Schule, der Schreienesch-Schule, der Pestalozzi-Schule, der Tannenhagschule sowie der Grund- und Realschule Ailingen. In den "Wir...hier"-Projekten arbeiten Kindern, zumeist mit Migrationshintergrund, gemeinsam an einem Theaterprojekt. Gerade in Zeiten erhöhter Flüchtlingszahlen wirken solche Projekte der Abkapselung entgegen. Absurderweise hat das Stuttgarter Integrationsministerium im großen Flüchtlingsjahr 2016 die bis dahin bereitgestellten Mittel für die "Wir...hier"-Projekte gestrichen. Der Theatertage-Freundeskreis führte trotzdem fünf Projekte durch – aus eigenen Mitteln. 2017 springt nun also die Stadt in die Bresche: Sie trägt die Kosten für drei Projekte, zusammen voraussichtlich 4500 Euro. Der Theatertage-Förderkreis trägt aus eigenen Mitteln drei weitere.

Unterstützt durch den Zuschuss wird es auch möglich, zu den Theatertagen eine Theatergruppe aus der Partnerstadt Polozk einzuladen.

Der Löwenanteil des Zuschusses kommt aber den angestammten Kernbereichen des Festivals zugute: Das Amateurtheaterfestival erhält 25 000 Euro (3000 Euro mehr als bisher), die inzwischen in die Theatertage integrierte Zirkus-Akademie 2000 Euro. Die Theaterprojekte an Häfler Schulen werden mit 8000 Euro unterstützt.

Weitere Mittel erhalten die Theatertage vom Landesverband Amateurtheater (etwa 35 000 Euro) und vom Bund (7500 bis 10 000 Euro). Hinzu kommen Kursbeiträge und Eintrittsgelder, die die Theatertage selbst erwirtschaften.