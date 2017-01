Friedrichshafen Stadt plant Gestaltungsbeirat

Ob beim Hotel Schöllhorn, beim Zeppelin-Haus am See oder im Hägleweg – bei nahezu jedem geplanten Bauprojekt in Friedrichshafen wurde der Ruf nach einem Gestaltungsbeirat als unabhängiges Fachgremium laut. Jetzt reagiert die Verwaltung.

Das Konzept zur Einrichtung eines Gestaltungsbeirats soll in der nächsten Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstag, 31. Januar, öffentlich vorberaten werden. Am 13. Februar stimmt der Gemeinderat darüber ab.

Doch was macht ein Gestaltungsbeirat überhaupt? "Über die Einführung eines Gestaltungsbeirats wäre es nunmehr möglich, auch bei den Bauvorhaben städtischer Partner (Luftschifffbau, Zeppelin) und auf größere und bedeutsame Bauten von Privaten im Wohnungsbau sowie Privaten bei markanten Gewerbebauten hinsichtlich Architektur und Stadtgestaltung positiv begleitend einzuwirken", heißt es dazu in der Sitzungsvorlage. Auch könne er auf einen "behutsamen Umgang mit historisch bedeutsamer Bausubstanz hinweisen" und "gegebenenfalls Argumente auf deren Erhaltungswürdigkeit anbringen". Laut Vorlage würden die bereits vorhandenen Instrumente der Wettbewerbs- und Workshopverfahren durch einen Gestaltungsbeirat ergänzt werden. Dieser allerdings habe nur beratende Funktion und könne weder Bauprojekte versagen, noch zusagen. "Der Beirat soll stattdessen über die üblichen Beratungsmöglichkeiten der Baubehörde und des Stadtplanungsamts hinaus dem jeweiligen Bauherrn zu einem architektonisch und städtebaulich qualitätsvollen Entwurf verhelfen", heißt es in der Vorlage. Damit die Genehmigungsfristen der Landesbauordnung eingehalten werden könnten, sollten Bauherrn ihr Vorhaben so früh wie möglich dem Gestaltungsbeirat vorstellen und nicht den Zeitpunkt des Baugesuchs abwarten, so weiter.

Hier lohnt sich ein Blick nach Konstanz, wo es bereits seit 2009 einen Gestaltungsbeirat gibt, der immer dann auf den Plan tritt, wenn es um "städtebaulich bedeutende Bauprojekte" geht. Der Beirat setzt sich dort aus vier Experten der Bereiche Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung und Bauingenieurwesen zusammen, die vom Gemeinderat berufen wurden. Ähnliche Pläne hat auch die Häfler Verwaltung, die eine Geschäftsstelle einrichten und per Gemeinderatsbeschluss eine Satzung festlegen will. Bei den Experten darf es sich allerdings weder um Architekten der Kammergruppe Bodensee handeln, noch um Architekten, die in den vergangenen zwei Jahren in Friedrichshafen tätig waren oder sind. Außerdem sollen dem Beirat Vertreter der Gemeinderatsfraktionen und der Verwaltung angehören. Baubürgermeister Stefan Köhler will eine Stabsstelle in seinem Dezernat IV einrichten. In anderen Städten fallen dafür bis zu 100 000 Euro jährlich und bis zu 1,5 Stellen für die Geschäftsstelle an.