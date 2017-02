Friedrichshafen Stadt gibt Zuschüsse für Einbruchschutz

Häfler, die es Einbrechern unmöglich oder zumindest deutlich schwerer machen wollen, können seit Jahresbeginn Zuschüsse bei der Stadt beantragen.

Mit einer Rippenprellung endete Hans Hungers Versuch, ein an einem Messestand ausgestelltes, einbruchhemmendes Fenster aufzubrechen. Aufzubekommen war es nicht, schilderte der kriminalpolizeiliche Fachberater bei einem Pressegespräch in der Beratungsstelle in der Häfler Seestraße, wo am Freitag eine neue Förderrichtlinie der Stadt vorgestellt wurde. Eigentümer und Mieter, die dafür sorgen, dass es tatsächlichen Einbrechern in Friedrichshafen ähnlich ergeht, können seit Jahresbeginn Zuschüsse bei der Stadt beantragen. Auf Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Nachhaltigkeit wurde das Förderprogramm "Klimaschutz durch Energiesparen" um die Förderung des Einbruchschutzes erweitert.

Stadt, Polizei und Handwerk arbeiten nach Angaben von Tillmann Stottele, Abteilungsleiter Umwelt und Naturschutz im Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt, eng zusammen. Eine Bedingung für die Förderung ist etwa der Nachweis einer kriminalpolizeilichen Beratung. Dabei, so Hunger, können sich Interessierte auch nach Handwerksbetrieben erkundigen, von denen wiederum empfohlene Anforderungen eingehalten werden müssen. Die Stadt stellt jährlich 25 000 Euro für die Förderung des Einbruchschutzes zur Verfügung. In zwei Jahren soll Bilanz gezogen werden.

Förderung des Einbruchschutzes