Friedrichshafen Stadt entschärft Unfallschwerpunkte

Mehr Sicherheit herrscht im Bereich der Ludwig-Dürr-Schule und in der Waggershauser Straße, wie aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervorgeht.

Seit die Ampelschaltung bei der Ludwig-Dürr-Schule umgestellt worden ist, hat es laut Stadtverwaltung keine nennenswerten Unfälle mehr gegeben. Bis zur Änderung im Mai 2015 hatte es in der Drei-Jahresstatistik noch drei schwer verletzte Radfahrer gegeben. Auch das Linksabbiegerverbot in der Waggershauser Straße seit Ende September 2016 zeige Wirkung: Nachdem es dort in den drei Jahren zuvor noch bei fünf Unfällen Verletzte gab, wurde seit der Änderung kein Unfall mehr registriert. „Sicherheit geht vor“, betont Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt. Es gebe zwar immer wieder mal Kritik von Autofahrern, aber am Ende würde die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer durch die Maßnahmen verbessert.

Bei der Ludwig-Dürr-Schule war die Kreuzung Colsmanstraße und Waggershauser Straße bis zur Änderung ein sogenannter Unfallhäufungsschwerpunkt. Seit nun die Ampelanlage eine „Rundum-Grün-Phase“ für Fußgänger und Radfahrer zeigt, also alle Überquerungen gleichzeitig grün haben, hat sich das geändert: Die Polizei hat dort keine relevanten Unfälle mehr registriert. „Für die Schülerinnen und Schüler – aber auch alle anderen Fußgänger und Radler ist das eine richtig gute Nachricht“, sagt Schraitle. Eine Änderung der Ampelsteuerung zum Wochenende oder in den Schulferien, werde zwar immer wieder von Autofahrern nachgefragt, allerdings sei eine solche Regelung rechtlich nicht zulässig.

Auch die Änderung in der Waggershauser Straße, die im Herbst 2016 umgesetzt wurde, hat einen Unfallhäufungsschwerpunkt entschärft. Nachdem das Linksabbiegen verboten war, gab es keine Unfälle mehr. Außerdem wurde der Verkehrsfluss deutlich verbessert, Rückstaus und daraus resultierende gefährliche Situationen werden nun vermieden. Vor wenigen Tagen wurde auch nochmals die Beschilderung optimiert. Sobald es die Witterung zulässt, voraussichtlich Ende März, werden außerdem zusätzliche Markierungen, sogenannte Leitlinien, angebracht. Die Kombination von Optimierung der Beschilderung und Kontrollen soll auch dazu führen, dass die neue Regelung künftig noch besser eingehalten wird.

Insgesamt zeigt sich Hans-Jörg Schraitle von den Maßnahmen überzeugt: „Wir konnten zwei kritische Stellen entschärfen und den Verkehr sicherer machen. Das schlägt sich nicht nur in der Statistik positiv nieder. Hier geht es vor allem um Unfälle, die vermieden werden können – und das ist wichtig für alle Verkehrsteilnehmer.“