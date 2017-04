Friedrichshafen Stadt bezuschusst Senioren-WG und -Treff im Allmand-Carré

Einen Zuschuss in Höhe von 628 800 Euro gewährt die Stadt Friedrichshafen aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung der Bruderhaus-Diakonie für eine Senioren-Begegnungsstätte und eine Senioren-WG im Allmand-Carré.

Die Stadt Friedrichshafen unterstützt die Seniorenbegegnungsstätte und die Senioren-Wohngemeinschaft im neu entstehenden Allmand-Carré. Die Bruderhaus-Diakonie, Stiftung Gustav Werner und Haus am Berg, erhält aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung einen einmaligen Investitionskostenzuschuss in Höhe von insgesamt 628 800 Euro. Das hat der Gemeinderat am Montag beschlossen. Der Betrag setzt sich so zusammen: 445 500 Euro für den Kauf der Räumlichkeiten für die Begegnungsstätte von der Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis, 135 000 Euro fürs Inventar sowie 48 300 Euro zur Inventarausstattung der Senioren-Wohngemeinschaft.

In den vier modernen Gebäuden auf dem ehemaligen Finanzamtsgelände schafft die Kreisbaugenossenschaft insgesamt 94 Wohnungen, darunter 39 barrierefreie Wohnungen (18 Zwei-Zimmer-Wohnungen und 21 Drei-Zimmer-Wohnungen). Ulrich Gresch vom Seniorenzentrum Gustav-Werner-Stift stellte im Gemeinderat das Gesamtkonzept kurz vor. Es beinhaltet auch eine Senioren-Wohngemeinschaft für ältere Menschen (75 Jahre und älter) mit Demenz sowie für Menschen mit Hilfe- und Unterstützungsbedarf, die in Gemeinschaft leben möchten. Jedes der zehn WG-Appartements verfügt über ein eigenes Bad, der Gemeinschaftsbereich ist mit einer großen Küche ausgestattet. Zwei der zehn Appartements sind für Studierende der Zeppelin-Universität oder Altenpflegeschüler gedacht, die die Senioren unterstützen und dadurch einen Mietnachlass bekommen. Dabei bestimmen die Senioren mit, wer bei ihnen in der WG einzieht.

So sehr alle Sprecher der Häfler Gemeinderatsfraktionen das Gesamtmodell Allmand-Carré begrüßen – ob die Senioren WG mit Studierenden auch funktioniert, weiß keiner. Sylvia Hiß-Petrowitz (ÖDP) und Gerlinde Ajiboye-Ames (FDP) warnten vor zu großen Erwartungen. "Das sollte man nicht zu blauäugig sehen", so Hiß-Petrowitz. Die Umsetzung sei "oft schwierig, das klappt nicht immer", so Ajiboye-Ames.

Große Hoffungen setzt man bei der Bruderhaus-Diakonie auf die Begegnungsstätte, die allen Senioren offen steht – auch jenen, die nicht im Allmand-Carré wohnen. Dreh- und Angelpunkt wird Quartiersmanagerin Carolin Bucher sein. Sie soll die Senioren beraten, informieren sowie Programmangebote machen, die die Selbstständigkeit und die Gesundheit fördern. Die Organisation eines Mittagstischs soll die sozialen Kontakte fördern und für eine ausgewogene Ernährung sorgen. "Das ist alles ideal geplant, ich bin begeistert", sagte Magda Krom (CDU), Achim Baumeister (Freie Wähler) sprach von einem modernen und zukunftsweisenden Lebensraum". Das Fazit von Dieter Stauber (SPD): Innen und außen hui!"

Das Angebot

Die Kreisbaugenossenschaft baut im sogenannten Allmand-Carré in vier Gebäuden 94 Wohnungen und Gewerbeeinheiten. Davon sind 39 Wohnungen als betreutes Seniorenwohnen konzipiert, für die die Bruderhaus-Diakonie bei Bedarf Serviceleistungen erbringt. Außerdem wird eine Wohngemeinschaft für Senioren mit Unterstützungsbedarf mit zehn Appartements errichtet, die von der Bruderhaus-Diakonie angemietet und betreut wird, ebenso eine öffentliche Seniorenbegegnungsstätte. Eine Quartiersmanagerin hilft bei Fragen, soll vernetzen und für Programmangebote sorgen. (asa)