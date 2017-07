vor 57 Minuten SK Friedrichshafen Stadt Friedrichshafen ist für Auszeichnung Deutscher Nachhaltigkeitspreis nominiert

Die Zeppelin-Stadt ist für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Städte mittlerer Größe nominiert und mit vier weiteren Kommunen in der Endausscheidung. Dies ist in jüngster Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Nachhaltigkeit am Donnerstagabend bekannt gegeben worden.