Friedrichshafen Staatliche Anerkennung für berufliches Gymnasium

Gut zehn Jahre sind von der Idee der Häfler Schulen bis zur Gründung vergangen. Nun wurde das Schulprojekt staatlich anerkannt.

Das gemeinsame berufliche Gymnasium St. Martin von St. Elisabeth und der Bodensee-Schule erhält rechtzeitig zum ersten Abitur die staatliche Anerkennung, teilen die beiden katholischen Schulen in einem Pressetext mit.

Gut zehn Jahre vergingen von der Idee der beiden Häfler Schulen, über die Vorbereitungen für die Gründung des neuen beruflichen Gymnasiums, bis nun diese Woche mit der Anerkennungspost des Regierungspräsidiums die angestrebte Ziellinie erreicht ­wurde.

Waren es im Vorfeld Jahre, in denen die Konzeptionsarbeit und vor allem die Finanzierung im Fokus standen, so galt es vor dem ersten Schultag im Schuljahr 2014/2015 die staatliche Genehmigung zu erhalten. Hier mussten die Voraussetzungen hinsichtlich der Räumlichkeiten, des Personals, der Finanzierung, der Schüler und Konzeption nachgewiesen werden.

Mit dieser Genehmigung starteten Schüler, Eltern und vor allem auch die Mitarbeiter vom ersten Schultag an das Projekt „Anerkennung“. Denn nur diese verhindert eine Schulfremdenprüfung auf dem Weg zum Abitur. Das mit der Anmeldung verliehene Vertrauen in die Arbeit an beiden Schulen, das Zutrauen des neuen Wegs und die Wertschätzung gegenüber den engagierten Kollegen wurde nun mit der offiziellen Anerkennung belohnt, heißt es im Pressetext weiter.

Besuche und Begleitung

Besuche und die Begleitung des Regierungspräsidiums standen an, als es darum ging, die geleistete Arbeit in den Vergleich zu staatlichen Schulen zu ziehen. Dabei waren Unterrichtsbesuche ebenso angesagt wie das aufmerksame Sichten sämtlicher Personal- und Schülerakten, aller Wochen- und Kursbücher, aller Stoffverteilungspläne, der Mitschriften und Klausuren der Schüler, der Dokumente der Leistungsfeststellung sowie der Prüfung und Begutachtung der Räumlichkeiten. Es ging darum, den Weg zum Abitur transparent und kompetent zu gehen, damit der letzte Schritt, die Abnahme des Abiturs, der neuen Schule anvertraut werden kann.

Die Schulgemeinde der beiden Schulen freut sich nach eigenen Angaben, den Ansprüchen und Vorgaben der Behörden standgehalten zu haben, geht zuversichtlich mit nicht nachlassendem Engagement die nächsten Schritte zum Wohle der Jugendlichen und freut sich schon jetzt auf den ersten Abiball in St. Martin.