Friedrichshafen St. Elisabeth bringt Vampire auf die Bühne

"Blutwig und Ludwig" heißt das neue Musical, das zum Seehasenfest aufgeführt wird. Am Samstag ist Premiere.

Die typische Theaterluft konnte man am Mittwoch bei einer Musicalprobe in der Sporthalle von St. Elisabeth schnuppern: Überall Requisiten, Kabel, Schüler und Lehrer, die sich in jedem Winkel besprechen, schminken, Kulissenteile hin- und hertragen. Dann kommen der Chor und die Schauspieler, es wird dunkel und los geht's.

Mit großem Witz und Spielfreude startet die Theatergruppe unter der Regie von Karin Bank, Uta Schubert und Stefanie Ferber in die Geschichte von zwei ungleichen Freunden. Blutwig ist ein vegetarischer Vampirjunge und Ludwig ist ein stotternder Menschenjunge. Beide werden von Familie und Freunden ausgelacht. Es geht ihnen nicht gut. Nachts lernen sie sich auf dem Friedhof kennen, weil Ludwig vor lauter Sorgen nicht schlafen kann. Dort können sie reden und merken, dass Ludwig stottert, weil er von seinen Eltern nicht genug beachtet wird – und dass das Stottern beim Singen verschwindet.

In neun Bühnenbildern zeigen die Schülerinnen und Schüler der Schule gemeinsam mit dem Vokalensemble und dem Schulchor, wie der eine Freund dem anderen hilft und wie die Erwachsenen dabei als seltsame, ein bisschen komisch wirkende Figuren immer mehr in den Hintergrund treten. Die Jungen sind es am Ende, die die Erwachsenen dazu bringen, sie so zu mögen, wie sie sind und es auch als Vampire ab und zu vegetarisch zu versuchen. Und Ludwigs Eltern brauchen einen nächtlichen Schreck, um zu sehen, was gut für ihren Sohn ist. Am Ende wird klar, was nicht vergessen werden darf: Jeder ist, wie er ist und darf genau so sein.

Die Theatergruppe und ihre Helferinnen und Helfer bei Bühnenbild und Technik spielen in zwei Besetzungen und sind engagiert bei der Sache. Besonders die Schwarzlichtgruppe kann bei diesem Thema wunderbar ihr Spiel beitragen. Nur einige Passagen singen die Schauspieler selbst. Sie interagieren vielmehr mit dem Chor und dem Vokalensemble. Unter der Leitung von Juliane Rauch und Konrektor Ulrich Meister bieten die etwa 50 Sänger und Sängerinnen eine richtig spannende Leistung, die ja immer punktgenau kommen muss. Im Vokalensemble fallen einige sehr schöne Solostimmen auf, die vielversprechend sind.

Das düster-bunt-lustige Musical, an dem alle Beteiligten schon das ganze zweite Schulhalbjahr über arbeiten, macht Spaß, bietet einige Überraschungen und viel Witz für alle kleinen und großen Zuschauer.

"Blutwig und Ludwig" wird an diesem Samstag, 15. Juli und am Montag, 17. Juli, jeweils um 10 Uhr in der Sporthalle der Realschule St. Elisabeth aufgeführt. Der Eintritt ist frei, allerdings wird die Seehasenplakette benötigt.