Friedrichshafen Sprühendes Stimmfeuerwerk im Graf-Zeppelin-Haus

Mit außergewöhnlichem Gesang reißt der "Soweto Gospel Choir" im Graf-Zeppelin-Haus Friedrichshafen zu Ovationen im Stehen hin.

Seit es Gospelchöre gibt, sind sie ein Publikumsmagnet. Auch hierzulande üben die farbigen, lebendigen Gesänge eine große Anziehungskraft aus. Doch gibt es dabei Unterschiede. Die einen machen aus ihrem Konzert eine Show, den anderen ist in erster Linie das Vermitteln des "Gospels", des Evangeliums, ein Anliegen. Einen Chor gibt es jedoch, der unter den herkömmlichen Gospelchören herausragt: der "Soweto Gospel Choir" aus Südafrika. Nicht nur, dass sich hier die besten Sänger aus Johannesburg und Umgebung versammelt haben, sie gehen mit ihren Liedern zurück an die Wiege des Gospels, nach Afrika.

Stimmgewaltiger Auftakt

Und so gibt es nach dem stimmgewaltigen Auftakt im Graf-Zeppelin-Haus (GZH) erst einmal eine Begrüßung in verschiedenen afrikanischen Sprachen und ein freundlich gewinktes "Hello". In ihrem neuen Programm "Faith" (Glaube) – mit dem sie zurzeit auf Tour sind – widmet sich der mehrfach preisgekrönte Chor (darunter vier Grammy-Awards) einerseits dem persönlichen Glauben, andererseits geben sie damit auch einen Einblick in ihre Erfolgsgeschichte seit der Gründung im Jahr 2002. Im aktuellen Repertoire finden sich unter anderem "Have A Little Faith", bekannt in der Version von Joe Cocker, sowie Popsongs, traditionelle südafrikanische Klassiker, bekannte Spirituals und Freiheitslieder.

Im ersten Teil beschwören die acht Frauen und acht Männer mit afrikanischem Liedgut, das sie von ihren Großmüttern überliefert bekamen, den Geist Afrikas herauf, in bunten Gewändern mit energie- und emotionsgeladenen Gesängen. Da ist ständig Bewegung auf der Bühne, mal mit dezenten Choreografien, mal mit vor Fröhlichkeit überbordenden urwüchsigen Tänzen, Schnipsen, Klatschen, Pfiffen, Schnalz- oder Freudenlauten, die nicht selten akrobatisches Können voraussetzen. Die Soli sind brillant, die Stimmkraft ist bestechend.

Im zweiten Teil trägt der Chor festliche, glitzernde Gewänder, die die Frauen "wie Königinnen" aussehen lassen, wie eine Besucherin staunt. Jetzt setzt der Chor noch mehr Energie frei, wobei die Männer immer wieder mal über die Bühne wirbeln. Nur wenige Gospel-Ohrwürmer haben sie mitgebracht, zum Beispiel "Jesus on the Mainline" und "When the Saints...", "I believe" und das auf einen südafrikanischen Tanz zurückgehende "Pata pata", mit einer aufgefrischten, etwas abgewandelten Version des Originals von Miriam Makeba. Doch ist auch hier, wie so oft, die Technik viel zu laut ausgesteuert, im Forte-Bereich klingt es deshalb nicht angenehm. Die Brillanz ihres Gesangs kommt dann voll zur Geltung, wenn sie das Mikro weglassen, und es zeigt, dass eigentlich keine Verstärkung notwendig wäre, ihre Stimmen füllen auch so den Saal und wären der Ursprünglichkeit ihrer Lieder nur zuträglich.

Teilweise werden sie am Keyboard oder von Trommeln begleitet, oft singen sie jedoch "a cappella" – ein ganz besonderer Ohrenschmaus. Lustig ist eine inszenierte Auseinandersetzung mit den Männern, in der die Frauen die Männer abstrafen, bis sich diese unterwerfen. Auch wird das Publikum auf afrikanisch angesungen, worum es geht, ist nebensächlich. Für eines braucht es jedoch keine Sprache, nämlich als die Männer mit "Hey baby" und erotischem Hüftschwung mit den Frauen im Saal kokettieren und ihnen Kusshände zuwerfen. Hier sind Spaß und überschäumende Lebensfreude im Vordergrund, und das ist nicht nur Show, sie geben sich dabei ganz natürlich, so wie sie sind.

Intensität und Innerlichkeit

Weil mit ganzer Intensität und Innerlichkeit interpretiert, treffen die sanften Balladen direkt ins Herz. Die große Überraschung ist ein himmlisches "Stille Nacht", das der Chor auf Deutsch einstudiert hat. Weihnachtliche Stimmung kommt auch mit "Holy Night" und "We wish you a merry Christmas" auf. An den Trommeln sind wahre Künstler am Werk, die mit Leidenschaft und Wildheit geschlagen, umwerfende Effekte erzielen. Vielleicht ist auch deshalb das amerikanische Weihnachtslied "Der kleine Trommler" dabei, das einmal mehr von großer Stimmkultur zeugt. Bei "I feel good" (Original James Brown) dürfen die Besucher mitmachen, und sie tun es so, als hätten sie schon darauf gewartet. Das zweistündige, außergewöhnliche Konzert beschließt ein sehr berührendes "Hallelujah" (von Leonard Cohen), das der ganze Saal Hände schwenkend mitsingt. Nach einem solchen Konzert muss man einfach im Stehen applaudieren.