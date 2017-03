Friedrichshafen Sportvereine: Eigenleistungen müssen auch leistbar sein

Friedrichshafen wählt: Franz Schmid bittet um eine differenzierte Lösung in der Sportförderrichtlinie. Die sieht vor, dass Sportvereine, die investieren wollen, zehn Prozent der Kosten als Eigenmittel aufbringen müssen.

Franz Schmid ist Vorsitzender des TSV Fischbach, kennt aber auch die Sorgen und Nöte der anderen Sportvereine. Vorweg schickt er diesen Satz: In Sachen Sportförderung sei es schwer, "Ansätze zu finden, was zu verbessern wäre", sagt er. Mit Hilfe der Zeppelin-Stiftung sei Friedrichshafen beispielhaft in Baden-Württemberg. Das treffe auch auf den Stadtverband Sporttreibender Vereine (SSV) zu, der die Interessen des Sports bündelt und sie mit einer Stimme gegenüber der Stadt vertrete.

Und doch wünscht sich Franz Schmid vom nächsten Oberbürgermeister, bei der neuen Sportförderrichtlinie zumindest in einem Punkt Abstriche zu machen. Die vorgesehene Regelung, wonach alle Sportvereine, die investieren wollen, zehn Prozent der Kosten als Eigenmittel aufbringen müssen, sei schwierig. Selbst wenn es nur fünf Prozent sein sollen, wie der SSV nun vorgeschlagen hat, sei das bei Großinvestitionen kaum leistbar. Ganz besonders dann nicht, wenn eigene Arbeitsleistungen der Mitglieder nicht möglich sind wie bei der Sanierung eines Kunstrasenplatzes – und die steht seit Jahren bei vier Vereinen an. Beim TSV Fischbach sind Kosten von 350 000 Euro dafür veranschlagt. Mit 17 500 Euro bei fünf Prozent Eigenleistung müsste sich der Verein dann mindestens beteiligen. "Das könnten wir nicht stemmen", sagt Franz Schmid, der hofft, dass die von den vier Vereinen bereits 2016 gestellten Förderanträge nach der bisherigen Richtlinie beschieden werden.

Auch sein zweites Anliegen dreht sich um die Sportanlagen. Viele seien in die Jahre gekommen. Der Vereinschef wünscht sich eine Art Masterplan für Sanierung und fortlaufende Bau-Unterhaltung öffentlich genutzter Gebäude, eben auch der Sporthallen- und Plätze. Dass Fischbach nach Ailingen nun dran ist, eine neue Sporthalle zu bekommen, freut Franz Schmid sehr, auch wenn ein Fassungsvermögen von 200 Personen insgesamt eigentlich eine Nummer zu klein sei. Aber im Verein sei man sich einig, nun keine Forderungen mehr zu stellen, die Abstriche am Raum- oder Zeitplan zur Konsequenz hätten.

Am 12. März wählt Friedrichshafen den Oberbürgermeister. Wir lassen bis dahin Häfler zu Wort kommen, die erzählen, was sie von ihrem neuen oder alten Stadtoberhaupt erwarten.

