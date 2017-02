Friedrichshafen Sportförderung: Sanierungszuschüsse als umstrittenster Punkt

Der Stadtsportverband Friedrichshafen berät noch einmal über die geplante Neugestaltung der Sportförderrichtlinie der Stadt. Die SSV-Vorsitzende Hoehne erwartet aber kaum Änderungen an der Empfehlung, über die im März der Gemeinderat abstimmen soll.

Friedrichshafen (dod) Statt am kommenden Montag beschäftigt sich der Gemeinderat erst im März mit der schon lange schwebenden Umgestaltung der Sportförderrichtlinien. Der Grund dafür ist, dass sich der Stadtsportverband (SSV) erst in seiner Vorstandsitzung am 14. Februar beraten will, um eine neue Empfehlung an die Stadt zu geben. „Ich finde das selbst nicht ganz so erfreulich“, sagt SSV-Vorsitzende Dagmar Hoehne, "wir machen das, damit nicht Vereinsvertreter einzelne Politiker schalu machen“. Dass sich die Pläne stark ändern werden, erwartet sie nicht. Neu aufgeflammt sind die Diskussionen vergangene Woche im Kulturausschuss. Der sollte eigentlich über die bereits seit 2015 vorliegende Reform abstimmen, tat es aber nicht, weil die CDU-Fraktion sich noch einmal beraten wollte. Danach berichtete der SÜDKURIER, welche Probleme die Vereine noch sehen und beim SSV meldeten sich weitere Vereine: „Es sind Themen aufgetaucht, zu denen wir nochmals Stellung nehmen wollen“, so Hoehne.

60-Prozent-Quote: Nur wer über 60 Prozent Häfler Mitglieder hat, soll die volle Förderung erhalten. Das ist vor allem aus rechtlichen Gründen (Stiftungszweck der Zeppelin-Stiftung) zwingend: „An dieser Sache kann man gar nichts drehen“, sagt Hoehne gleich.

Nur wer über 60 Prozent Häfler Mitglieder hat, soll die volle Förderung erhalten. Das ist vor allem aus rechtlichen Gründen (Stiftungszweck der Zeppelin-Stiftung) zwingend: „An dieser Sache kann man gar nichts drehen“, sagt Hoehne gleich. Pflichtanteil von 15 Jugendlichen im Verein: Auch hier sieht Hoehne „wenig Spielraum“. Einwände haben neben Drachen- und Segelfliegern auch Schützenvereine. Alle sind von Einschränkungen der Jugendarbeit betroffen, da Jugendliche erst ab einem gewissen Alter Schießen oder in die Luft dürfen. „Da bemühen sich die Vereine aber“, sagt Hoehne, „außerdem können sie sich größeren Clubs anschließen, dann ist das Problem gelöst.“ Immerhin soll die Quote Fusionen anregen, eine Senkung würden diesen Zweck aufheben.

Auch hier sieht Hoehne „wenig Spielraum“. Einwände haben neben Drachen- und Segelfliegern auch Schützenvereine. Alle sind von Einschränkungen der Jugendarbeit betroffen, da Jugendliche erst ab einem gewissen Alter Schießen oder in die Luft dürfen. „Da bemühen sich die Vereine aber“, sagt Hoehne, „außerdem können sie sich größeren Clubs anschließen, dann ist das Problem gelöst.“ Immerhin soll die Quote Fusionen anregen, eine Senkung würden diesen Zweck aufheben. 90 statt 100 Prozent Zuschuss für Sanierung von Großsportanlagen: Wie die neue Empfehlung hier aussehen wird, will Hoehne nicht prognostizieren. Die Vereine sagen, das Geld nicht aufbringen zu können und die Summe durch Arbeitsleistung zu begleichen sei etwa bei einem Kunstrasenplatz nicht möglich. Hoehne hält dagegen, dass sich die Vereine auf die Ausgaben einstellen können und so der schon jetzt in Form von Sozialarbeit eingeforderte, nie geleistete Eigenanteil umgesetzt wird. Ob eine Fördersenkung nur für solche Arbeiten erfolgen könnte, bei denen man tatsächlich selbst anpacken kann (etwa Naturrasenfelder), lässt Hoehne offen.

Die SSV-Empfehlung wird für den Gemeinderat nicht bindend sein. „Am Ende entscheidet allein die Politik“, betont Hoehne.

Hoehne hört auf

Wie bereits vor zwei Jahren auf der damaligen Hauptversammlung des SSV angekündigt, wird Dagmar Hoehne nach dem Ablauf ihrer Amtsperiode im Mai nicht mehr als Vorsitzenden des Verbands kandidieren. "Jetzt sollen mal jemand Jüngeres ran", sagt die 63-Jährige, die mehr Zeit fürs Private haben will und als Ortschafts-, Gemeinde- und Kreisrätin sowie als Kinder- und Jugendpsychiaterin ohnehin ausgelastet ist. Seit Oktober 2010 ist sie SSV-Vorsitzende und war insgesamt 27 Jahre für den verband tätig. Wer ihr nachfolgen könnte, lässt Hoehne offen: "Das ist allein Sache der Vereine." (dod)