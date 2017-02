Friedrichshafen Spiel und Spaß in der Pestalozzischule

Rund 200 Kinder sind am Samstag trotz schönem Wetter auf dem Abenteuerspielplatz in der Turnhalle.

Friedrichshafen (wex) Sichtlich Spaß hatten am Samstag rund 200 Kinder in der Turnhalle der Pestalozzischule. Die Aktion von Lehrerin Alexandra Stötzner und Schulsozialarbeiter Christian Kraus ist Teil des Schulprojekts "Eltern stärken", das vor drei Jahren entstand. Für die Eltern bietet der Abenteuerspielplatz Gelegenheit, um mit Lehrern, Schulsozialarbeitern oder anderen Eltern zwanglos ins Gespräch zu kommen und die im Schnitt etwa sieben- bis zehnjährigen Kinder können sich an den aufgebauten Spiel- und Sportgeräten austoben, berichtet Schulsozialarbeiter Christian Kraus. Das Projekt bietet auch Elternabende und Vorträge an.

"Ich finde die Aktion sehr gut", sagt beispielsweise Natja Göttig, die mit ihrem siebenjährigen Sohn aus der zweiten Klasse der Pestalozzischule das erste Mal gekommen ist: "Das ist klasse für die Kinder." Begeistert ist auch Anthony Sikyer. "Ich habe drei Kinder und alle sind beschäftigt", erzählt er. Vier, sechs und zehn Jahre sind sie alt. Die Älteren besucht die Bodenseeschule, die Jüngste werde wahrscheinlich zur Pestalozzischule gehen – dann ziehen ihn seine drei Kinder schon ungeduldig zum nächsten Spielgerät. Action ist angesagt, hier sitzt kein Kind auf der Bank.

Nicht nur Kinder der Pestalozzischule dürfen beim Abenteuerspielplatz mitmachen, es gehen beispielsweise auch Einladungen an Kindergärten, berichtet Kraus. Insgesamt kommen zu der Aktion rund 200 Kinder mit Eltern oder einem Elternteil. "Ich bin froh, dass es so gut ankommt und bei diesem schönen Wetter so viele da sind", sagte Alexandra Stötzner: "Ich bin eigentlich richtig euphorisch." Und schon verschwindet sie wieder im Gewusel.

Helfer machen es möglich

Acht Leute, Eltern, FSJler und Praktikanten haben den Abenteuerspielplatz am Morgen aufgebaut. Dabei wurde so ziemlich alles verwendet, was vorhanden war: Trampolin, Barren, Schwebebalken, Reck, Bänke, Bauklötze, Kletterseile, Bälle, Rollen und einiges mehr, teilweise miteinander verbunden – und alles natürlich gut gepolstert mit Matten, damit die kleinen Spielgäste sich möglichst nicht verletzten können.