Spaßig-wilde Weltmusik mit der Kapelle Fröschl

Die Band spielt am Samstag im Theater Atrium

Die Kapelle Fröschl aus Markdorf und Friedrichshafen spielt am Samstag, 11. März, 20 Uhr, im Theater Atrium. Die Fröschls vermischen gekonnt Musikstile aus aller Welt. Die Band gibt Tanzgarantie! Geboten wird radebrechender Multi-Kulti-Slang von Spanisch bis Rumänisch, aufgelockert von Traditionals – und das aus allen Ecken der Welt. Nach dem herzzerreißenden Song vom traurigen Pistolero geht gleich im Anschluss eine Upspeed-Polka über die Bühne, die so manche Ska-Nummer in den Schatten stellt. Selbst rumänische Zigeunermusik haben die Fröschls drauf. Eintritt 13/10 Euro, Karten an der Abendkasse.