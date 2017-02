Friedrichshafen Spaß und Action beim Ferienprogramm im Schnee

Das Jugend- und Kulturzentrum Molke hat vier eisige Ausflüge im Fasnets-Ferienprogramm. Lesen Sie hier, was geboten ist.

In den Fasnetsferien bietet das Jugend- und Kulturzentrum Molke, eine städtische Einrichtung der offenen Jugendarbeit, vier Ausflüge für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von zwölf bis 27 Jahren an. Am Mittwoch, 1. März, geht es laut Mitteilung zum Rodelspaß auf den Sonnenkopf. Das Skigebiet sei nicht nur unter Skifahrern und Snowboardern bekannt, sondern biete auch eine 2000 Meter lange Rodelstrecke. Diese soll gemeinsam mit den Jugendlichen erkundet und ausgiebig genutzt werden. Rodel können mitgebracht oder vor Ort gegen Gebühr ausgeliehen werden. Treffpunkt für diesen Ausflug ist um 9.15 Uhr an der Molke, die Rückkehr ist gegen 17.30 Uhr. Die Teilnahme kostet zehn Euro inklusive Busfahrt. Am Donnerstag, 2. März, heißt es "Capture the Flag!" auf dem Freizeitgelände Weilermühle. "Zwei Teams, zwei Flaggen. Wer beide in seiner Basis vereinigt, hat gewonnen", wird in der Ankündigung erklärt. "Was dazwischen passiert? Eine wilde Tollerei im Schnee – so gut wie alles ist erlaubt. Danach wird wiedervereint gemütlich gegrillt und gechillt." Beginn ist um 10.30 Uhr direkt an der Molke, das Ende ist gegen 18 Uhr. Die Teilnahme am Ausflug kostet 10 Euro inklusive Busfahrt und Verpflegung.

Eine Schneeschuhwanderung im Bregenzer Wald steht am Freitag, 3. März, auf dem Programm. Geleitet von einem Guide von Kompass Bodensee stapfen Molke-Mitarbeiter gemeinsam mit den Jugendlichen auf Schneeschuhen durch den Winterwald und hinterlassen große Spuren. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Molke, Rückkehr gegen 16 Uhr. Kostenpunkt: 13 Euro inklusive Busfahrt. Am Samstag, 4. März geht’s zur Eisdisco nach Ravensburg. Start ist um 18.15 Uhr an der Molke, Rückkehr gegen 22 Uhr. Die Teilnahme an diesem Ausflug kostet 10 Euro inklusive Busfahrt.

Für Getränke und sonstige Verpflegung muss mit Ausnahme des "Capture-the-Flag"-Ausflugs selbst gesorgt werden. Die Anmeldung zu den Ausflügen ist ab sofort möglich, Formulare und Einverständniserklärungen für Jugendliche unter 18 Jahren gibt’s direkt in der Molke sowie im Internet unter www.molke-fn.de. Die verbindliche Anmeldung muss mit dem Kostenbeitrag abgegeben werden. Das Molke-Team behält sich vor, einzelne Ausflüge aufgrund des Wetters kurzfristig abzusagen. Während der Fasnetsferien hat sowohl das Jugendcafé als auch die Jugendinfo wie gewohnt geöffnet.

Informationen zum Molke-Programm im Internet unter www.molke-fn.de , auf Facebook und Instagram oder unter Telefon 0 75 41/38 67 25.