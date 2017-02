Friedrichshafen Spaß mit den Goofen in der Fischbacher Festhalle

Spaß mit den Goofen in der Fischbacher Festhalle

Für die Fischbacher Kinder haben die an rotgeringelten Kostümen zu erkennenden Goofen in der Festhalle ein vielseitiges Programm mit Akrobatik, Tanz und Spielen zusammengestellt.

Mike Schwaderer von den Buchhorn-Hexen und Kim Günther, die ein FSJ an der Fischbacher Schule absolviert, schlüpften in die Rolle der Animateure und brachten die Kinder unter anderem mit dem Ententanz in Bewegung. Viele Schüler präsentierten sich akrobatisch im "Zirkus Fantastico" und auf ihren Einrädern. "Cool" und "Spitze" fanden die Zuschauer diese Darbietungen. Tänze der Mini-Grendel und von Factory X aus Immenstaad und Spiele wie das Erraten der Rufe der einspringenden Narrengruppen vervollständigten das Programm.