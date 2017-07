vor 46 Minuten Toni Ganter Friedrichshafen Spanner auf Seehasenfest: Ermittler überprüfen von Parlamentarier behaupteten Diplomatenstatus

Ein 56 Jahre alter Abgeordneter aus Osteuropa hat am Sonntag gegen 18.30 Uhr auf dem Seehasenfest in Friedrichshafen einer 26-Jährigen von hinten ein Handy unter ihren Rock gehalten. Strafrechtliche Konsequenzen werden derzeit überprüft. Hierfür muss geklärt werden, ob der Beschuldigte tatsächlich diplomatische Immunität beanspruchen kann, wie er am Sonntagabend behauptet hat.