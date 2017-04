Friedrichshafen Sozialer Brennpunkt in der Schwabstraße: Vom Geschäft mit den Sozialwohnungen

Ruhestörungen, Pöbeleien, Messerstechereien, zuletzt sogar Schüsse: Ein privates Gebäude in der Häfler Schwabstraße ist laut Polizei zum sozialen Brennpunkt geworden. Ein Pächter vermietet dort 32 Zimmer größtenteils an Hartz-IV-Empfänger weiter. Nun will die Eigentümerin, die Immobiliengesellschaft Vonovia, mit der Polizei die Lage checken und eingreifen.

32 Einzimmer-Appartments, voll möbliert mit Bett, Schreibtisch, Schrank und Bürostuhl, für jeweils rund 450 Euro. Macht monatliche Einnahmen von 14 400 Euro. Pünktlich bezahlt vom Jobcenter, denn die Bewohner des Gebäudes in der Schwabstraße sind laut Landratsamt größtenteils Hartz-IV-Empfänger. Arbeitslose, Asylbewerber, Menschen in Not, die sich auch dann nicht beschweren, wenn etwas aus dem Ruder läuft. So wie in dem einstigen Bürohaus nahe des Bodenseecenters, das nahezu täglich von der Polizei angefahren werden muss. Pöbeleien, Schlägereien, zuletzt eine Messerstecherei und Schüsse – ein Ort, den Polizeisprecher Fritz Bezikofer längst als „sozialen Brennpunkt in Friedrichshafen“ bezeichnet.

Ein Ort, mit dem ein junger Mann, nennen wir ihn Daniel L., Monat für Monat sein Geschäft macht – und kleine Zimmer für gutes Geld vermietet. Und das, obwohl Daniel L. eigentlich nur Pächter ist. Laut Vertrag mit der Eigentümerin, der Immobiliengesellschaft Vonovia (ehemals Deutsche Annington) mit Sitz in Bochum, darf er in der Gewerbeimmobilie „temporäre Wohnsachen“ vermieten. „Diesen Pachtvertrag, eine Sonderlösung, haben wir 2014 beim Ankauf der Südewo-Immobilien übernommen“, erklärt Vonovia-Sprecher Max Niklas Gille. Der Pächter darf also untervermieten. Wie alle anderen Vonovia-Immobilien auch, stammt das Haus in der Schwabstraße aus dem Bestand der einst öffentlich geförderten Gebäude der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und wechselte innerhalb der vergangenen Jahre mehrmals den Besitzer. Investiert wurde in das Gebäude wenig.

Doch seit einiger Zeit häufen sich die Polizeieinsätze und Klagen seitens der Nachbarn. Gewalt- und Strataten, Ruhestörungen, Müll rund um das Gebäude, schlechte hygienische Zustände. Die Vonovia weiß Bescheid. „Wir haben bereits mit der Polizei gesprochen, wollen mit unseren Mitarbeitern aus Friedrichshafen eine Vor-Ort-Begehung machen und daran arbeiten, dass sich die Situation verbessert“, kündigt Sprecher Gille an. Eine Verwahrlosung werde man nicht dulden und mit dem Pächter sei vertraglich vereinbart, dass er sich auch um die Außenanlage kümmere. An wen und zu welchen Konditionen er weitervermiete, sei in erster Linie seine Sache. Herr L. war übrigens zu keiner Stellungnahme bereit. Und auch die Handynummer des Hauswarts, der bei alten Online-Wohnungsanzeigen als Kontaktperson angegeben wird, ist nicht mehr erreichbar.

Und die Stadt Friedrichshafen? „Das ist ein Privatgebäude“, sagt deren Sprecherin Monika Blank, „und bis gestern wussten wir von den Zuständen und Vorfällen nichts.“ Man habe den Pächter aber bereits kontaktiert.