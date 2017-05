Friedrichshafen Sonnenzug: Senioren gehen auf Bodenseetour

400 ältere Menschen waren Teil des Sonnenzugs. Jedes Jahr organisiert der Malteser Hilfsdienst diese Ausfahrt.

Für viele ältere Menschen in ganz Baden-Württemberg ist der Sonnenzug des Malteser Hilfsdienstes das größte Ereignis des Jahres. "Es ist die Möglichkeit, aus den eigenen vier Wänden herauszukommen, und einen schönen Tag mit Bootstour und netter Gesellschaft zu genießen", sagt Georg Kolb, der die Veranstaltung als Einsatzleiter organisiert hat.

Knapp 400 Senioren aus dem ganzen Land – darunter 40 Rollstuhlfahrer – sind am Sonntagmorgen um 7 Uhr in Richtung Bodensee aufgebrochen. In zehn Reisebussen und in Begleitung von 30 Malteser-Fahrzeugen. "Wir haben die Menschen teils von zu Hause oder aus Einrichtungen abgeholt", sagt Kolb. "Da bedarf es natürlich einer genauen Planung und jeder Menge Unterstützung durch unsere Mitglieder."

200 Ehrenamtliche im Einsatz

200 ehrenamtliche Helfer waren am Sonntag im Einsatz, um den Senioren einen unvergesslichen Tag zu ermöglichen. "Vom Transport über Verpflegung bis hin zum Toilettendienst: Ohne diesen Einsatz wäre eine solche Veranstaltung nicht denkbar", sagt Kolb.

Seit 1971 gibt es den Sonnenzug, den früher mehrere Hilfsorganisationen gemeinsam organisierten. Heute veranstalten ihn die Malteser alleine.

Und es gibt eine Sage über die Veranstaltung: "Ich habe vorhin mit einem Besucher gesprochen, der bei allen Sonnenzügen dabei war", erzählt Petra Ipp-Zavazal, die bei den Maltesern für die Kommunikation zuständig ist, "und er konnte sich an keine der inzwischen 34 Fahrten erinnern, bei der das Wetter nicht herrlich gewesen wäre." Auch am Sonntag spielte Petrus mit und gewährte den 400 Senioren eine Rundfahrt auf dem Bodensee bei blauem Himmel und Sonnenschein. Doch bevor es auf die Schiffe MS Euregia und MS Zeppelin ging, feierten alle Teilnehmer im Hafen einen Gottesdienst, den Prälat Franz Glaser hielt. Besonderer Gast war Karl Prinz zu Löwenstein, Vorstandsvorsitzender des Malteser Hilfsdienstes. "Dieser wunderbaren Veranstaltung eilt im ganzen Land ein großartiger Ruf voraus – und das völlig zurecht. Der Sonnenzug ist für mich auch so etwas wie eine Wallfahrt im Glauben. Die Sonne leuchtet uns den Weg und ist immer zuverlässig. Ohne sie wäre kein Leben möglich. Sie ist ein Symbol für unseren Herrn, der immer für uns da ist", sprach er zu Senioren und Helfern.

Ausfahrt ist für Teilnehmer kostenlos

Nach der heiligen Messe legten die Schiffe ab und fuhren von Friedrichshafen aus eine dreistündige Tour über den Bodensee. Alles, das gemeinsame Mittagessen, die Fahrt über den See, die Abholung und die Organisation, wurden durch Spenden und Sponsoren finanziert und sind für die Senioren somit kostenlos. Getreu dem Motto der Malteser: "...weil Nähe zählt."