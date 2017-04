Friedrichshafen Sonja Pentzlin Ehrenmitglied der Turnerschaft

Die Turnerschaft Friedrichshafen hat ein neues Ehrenmitglied: Vorsitzender Alexander Fischer überreichte Sonja Pentzlin die Ernennung im Rahmen der Hauptversammlung. Weitere Mitglieder wurden für ihr Engagement und langjährige Mitgliedschaft auszeichnet. Vor allem im Kinderbereich ist der Verein in den vergangenen zwei Jahren stark gewachsen.

Friedrichshafen – Der 6. Mai ist ein wichtiger Tag für die Turnerschaft Friedrichshafen. Dann heißt es für die 885 Mitglieder: Ein Verein stellt sich vor. Vorsitzender Alexander Fischer erklärte bei der Hauptversammlung: "Wir werden den ganzen Tag mit verschiedenen Gruppen in der Bodenseesporthalle anzutreffen sein." Die Mitgliederzahl im Kinderbereich ist in den vergangenen zwei Jahren so stark angestiegen, hier besonders in der Leistungsgruppe, dass ein weiterer hauptamtlicher Trainer mit einer halben Stelle eingestellt werden musste. Hingegen schrumpft die Mitgliederzahl in der Gruppe 60 Jahre und älter. "Nicht jeder Trainer ist ehrenamtlich, deshalb haben wir das Jahr 2016 auch mit einem kleinen Minus abgeschlossen", sagte der Vorsitzende zum Kassenbericht von Mariola Raucci.

Dass das Geld gut angelegt ist, belegen die Erfolge der Turner im Bereich Geräteturnen. Auch die Geselligkeit wird gepflegt. "Das ist es ja, was einen Verein ausmacht und uns zu unseren professionellen Sportanbietern abgrenzt", sagte Kassenprüfer Paul Gundlach. Zur ersten gemeinsamen Weihnachtsfeier waren im vergangenen Jahr mehr als 300 Mitglieder in die Fischbacher Festhalle gekommen. Die Feier wird auch in diesem Jahr wieder in Fischbach stattfinden, sofern die Halle am 3. Dezember noch steht. Außerdem ist am 24. und 25. Juni ein Grillfest für alle Mitglieder geplant. Nach einem geeigneten Grillplatz wird noch gesucht.

Für Ingrid Herzog war 2016 ein besonderes Jahr. Sie wurde mit dem Sport-Ehrenbrief der Stadt Friedrichshafen ausgezeichnet. "Diese Ehrung war nicht nur für mich, sie bezieht sich auf den ganzen Verein", erklärte sie. Die Auszeichnung für die Gesundheitssport-Angebote "Prädikat Pluspunkt" bekam der Verein 2016 zum elften Mal verliehen. Eine besondere Ehre wurde Sonja Pentzlin zuteil. Sie ist seit 48 Jahren Mitglied in der Turnerschaft Friedrichshafen. 13 Jahre war sie Übungsleiterin im Kinderbereich und 1992 rief sie die Seniorengruppe ins Leben. Alexander Fischer ernannte Sonja Pentzlin deshalb zum Ehrenmitglied des Vereins.

Jürgen Schumacher, der Ehrenpräsident des Schwäbischen Turnerbundes, lobte die gute Beteiligung des Vereins am Gau- und Verbandsgeschehen. Er zeichnete Sophia Frey und Hanna Lindner für ehrenamtliches Wirken mit der bronzenen Ehrennadel aus. Petra Akata wurde mit der silbernen Ehrennadel für 15 Jahre Übungsleitertätigkeit ausgezeichnet. Tanja Gaissmaier, die seit 20 Jahren Übungsleiterin zweier Kindergruppen ist, erhielt die Dankes- und Anerkennungsurkunde vom Turnerbund.

Carola Benter (Wettkampfsport) und Frauen-Referentin Ingrid Herzog wirken in der Geschäftsstelle unermüdlich für den Verein und erhielten dafür vom Vorsitzenden Blumen als Dankeschön. Ingrid Herzog, Kassiererin Mariola Rauch und die Kassenprüfer Rolf Metz und Paul Gundlach wurden bei den Wahlen einstimmig im Amt bestätigt. Die Posten des stellvertretenden Vorsitzenden und des Pressereferenten blieben auch in diesem Jahr unbesetzt. In einer Satzungsänderung wurde einstimmig festgelegt, dass das Vereinsvermögen bei Auflösung des Vereins an den Stadtverband Sporttreibender Vereine (SSV) fällt.

Mitglieder geehrt