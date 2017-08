Friedrichshafen Sonderaktionen zum Abschluss der Star-Trek-Ausstellung

Die Star-Trek-Ausstellung im Dornier-Museum geht mit vielen Sonderaktionen vom 28. August bis 8. September in die letzten beiden Ausstellungswochen.

Friedrichshafen – Das Dornier-Museum feiert die letzten zwei Wochen der Star-Trek-Sonderausstellung „Science & Fiction – 50 Jahre Raumschiff Enterprise“ mit Attraktionen und Sonderaktionen. Laut Mitteilung des Museums gelten Sonderpreise mit mehr als 50 Prozent Rabatt für alle: Erwachsene zahlen nur noch 4,50 Euro und Kinder 2 Euro für das Einzelticket der Ausstellung. Zudem gilt freier Eintritt für alle Science-Fiction-Fans mit Verkleidung: Ob in Sternflotten-Uniform oder Kostümen aus einem der Nachbaruniversen – alle kostümierte Sci-Fi-Fans und Cosplayer kommen kostenlos in die Ausstellung. Unter allen Besuchern werden in den letzten zwei Wochen Preise verlost, darunter Star-Trek-Charaktere in Lebensgröße.

Ein Riesenerfolg ist die Ausstellung nach Angaben des Museums bereits jetzt: Bis 18. Juni hätte sie laufen sollen, dann wurde sie wegen großer Nachfrage um zwölf Wochen verlängert. Mehr als 30 000 Besucher hatten bis dahin seit der Eröffnung am 28. Oktober 2016 die Ausstellung mit Original-Requisiten, Filmkostümen, und Sammlerstücken aus dem Enterprise-Universum gesehen. Jetzt erwarten die Ausstellungsmacher schon bald den 50 000. Besucher – und der darf sich auf ein großes Star-Trek-Überraschungspaket freuen.

Zum Ausklang der Star-Trek-Ausstellung am Freitag, 8. September, findet eine Abschlussparty für alle Fans statt. Von 17 bis 23 Uhr wird gefeiert, mit den Kuratoren „Mr. Star Trek“ Martin Netter aus Berlin und Museumsarchivar Ingo Weidig. Bei freiem Eintritt, Musik, einer Filmvorführung und Star-Trek-Bier wird das Raumschiff Enterprise aus Friedrichshafen verabschiedet. Der Schlusstermin passt zum 51. Jahrestag der Kultserie: Am 8. September 1966 lief die erste Folge im US-Fernsehen.

Die beiden Abschlusswochen sind die letzte Chance, die Publikumsrenner der Ausstellung zu erleben. Die „Virtual Reality“-Station vor allem: Auf Captain Kirks Kommandosessel lässt man sich mit der VR-Brille ins Weltall zur Internationalen Raumstation ISS mit Blick auf die Erde beamen. Im Flugzeughangar (im Eintrittspreis inbegriffen) gibt's ein Modell der ISS zu bestaunen und eine Weltraum-Toilette mit ihrer Funktionsweise. Neu hinzugekommen ist eine Fotowand, bei der man sich als Captain Kirk, Mr. Spock oder Uhura fotografieren kann. Dazu bietet das Museum an den letzten beiden Sonntagen, 27. August und 3. September, kostenlose Führungen jeweils um 13 Uhr durch die Ausstellung an.