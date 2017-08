Friedrichshafen Sommerserie "Meine Straße": Schloßhaldenweg in Raderach

Eva und Bruno Mainz haben das erste Haus vorne im Schloßhaldenweg in Raderach gebaut.

1981 haben Eva und Bruno Mainz in Raderach ein Haus gebaut. Das Grundstück dafür, das ein gutes Stück unterhalb vom Gasthof Krone mit einer Seite an der Fichtenburgstraße liegt, hat Bruno Mainz von seiner Mutter bekommen. Damit hat das junge Paar den Anfang des Schloßhaldenwegs bebaut, aber bis die Nachbarn kamen, hat es noch gedauert. "Zehn Jahre haben wir da vorne praktisch alleine gewohnt", erinnert sich Eva Mainz.

Dann hat ein regelrechter Bauboom eingesetzt. Es waren überwiegend junge Familien, die im Schloßhaldenweg ihren Traum vom individuellen Nest verwirklicht haben. Das sieht man noch heute an den unterschiedlichen Bauten. Vom Bungalow bis zur Villa ist alles dabei. Dem Bauboom folgte ein Babyboom. "Der ganze Schloßhaldenweg, alle Frauen waren ungefähr zur gleichen Zeit schwanger", erinnert sich Bernhard Seif. Er und seine Frau Gabi haben ganz am anderen Ende der Straße gebaut, dort wo der Schloßhaldenweg auf den Grenzweg trifft und Baden endet.

Die Seifs hatten nicht nur einen großen Sandkasten samt Schwengelpumpe im Garten, in dem dann meist zehn Kinder gleichzeitig gematscht haben, Gabi Seif hat auch einmal die Woche alle Kinder zur Bastelstunde eingeladen. Ansonsten war die verkehrsarme Straße ebenfalls ein toller Spielplatz und ideal zum Roller und Skateboard fahren. "Es gab eine Zeit, da hatten wir 33 Kinder in unserer Straße, heute sind es grade noch sechs", sagt Eva Mainz.

Damals war der Zusammenhalt im Schlosshaldenweg so groß, dass man sogar ein Straßenfest ins Leben gerufen hat, bei dem sich alljährlich alle Bewohner zum Grillen getroffen haben. Neben einer Spende fürs Salatbuffet hat man Grillgut und Getränke mitgebracht. Wer grade einen Grill zur Hand hatte, hat ihn auf der Straße aufgebaut und die Feuerwehr hat Biertischgarnituren geliehen. "Wenn es geregnet hat, hat das Fest bei uns stattgefunden, weil wir die größte Garage haben", erzählt Eva Mainz. Das letzte Schlosshaldenwegfest liegt jetzt allerdings auch schon drei Jahre zurück.

Manches ändert sich im Lauf der Zeit, anderes nicht. So hat Raderach noch immer keinen Lebensmittelladen. Samstags kommt der Bäcker ins Dorf und im Hof der Familie Blinka steht ein Verkaufsautomat für hausgemachte Nudeln, Obst, Eier, Brotaufstriche und einiges mehr. "Das ist unser Laden", heißt es im Dorf.

Früher stand hier einfach ein Kässchen neben den Waren, aber seitdem ein unverfrorener Zeitgenosse alles in den Kofferraum gepackt und ohne zu bezahlen das Weite gesucht hat, steht da ein Automat. Das war, soweit man sich in Raderach erinnert, der einzige kriminelle Vorfall, den es je gegeben hat.

"Kriminalität kennen wir hier nicht und wollen wir auch gar nicht kennenlernen", sagt Bruno Mainz. Er ist der Ortsvorsteher der Landidylle. Man hat sich hier von je her vertraut und gegenseitig geholfen. Einmal ist ein Stück Halde abgerutscht und hat die ganz neuen Häuser am hinteren Ende des Schloßhaldenwegs bis an die Dachkante zugeschüttet. Damals sind die Pechvögel ganz selbstverständlich bei den Nachbarn untergekommen. In Raderach hat man sich an Dinge wie akribische Einkaufslisten und wöchentliche Großeinkäufe gewöhnt. Hat man dennoch etwas vergessen, hilft man sich gegenseitig aus. Wer unerwartet viel Besuch bekommt, kann Nachbars Parkplatz nutzen und notfalls Brot und Bier im Gasthaus Krone nachkaufen. Mittlerweile gibt es sogar eine solidarische Landwirtschaft in Raderach.

Inzwischen ist es ruhig geworden im Schlosshaldenweg. Wie bei Familie Mainz sind auch die anderen Kinder "groß und aus dem Haus", um zu studieren, zu arbeiten, eine Familie zu gründen.

Manche Schlosshaldenweg-Bewohner wandern noch immer regelmäßig miteinander, treffen sich "bei der Gymnastik" oder in einem der drei örtlichen Vereine, aber es wird weniger. "Vielleicht sollten wir mal wieder ein Straßenfest machen", überlegt Eva Mainz, dem Zusammenhalt im Schlosshaldenweg würde es jedenfalls nicht schaden.

Blick in die Geschichtsbücher

Der kleine Ort Raderach hat eine große Geschichte. Bereits 1140 erstmals urkundlich erwähnt, ist 1254 schon vom neuen Schloss die Rede, das die Ritter von Radirai auf dem höchsten Punkt des Drumlins errichtet hatten. Dort befindet sich heute der Biergarten vom Gasthaus Krone. Wer in den alten Schlossbrunnen blickt, der sich noch im Wirtshaus-Keller befindet, fragt sich unweigerlich, ob auf dem Grund nicht doch noch der Schatz liegt, den Vinzenz Brugger 1836 suchte, als er die Burg Stein um Stein abtragen ließ. Selbst der legendäre Nagel, der in der Sage „Rosa von Tannenburg“ das Kind vor dem Ertrinken gerettet hat, ist deutlich zu sehen.

Zahlen, Zahlen, Zahlen... 6 Kilometer liegt Raderach nordwestlich des Stadtzentrums von Friedrichshafen 395 Einwohner zählt das Dorf 60 Raderacher wohnen im Schloßhaldenweg 285 Meter Länge misst der Schloßhaldenweg 16 ist die Buslinie, die Raderach mit Schnetzenhausen, dem Klinikum und mit Ailingen verbindet 475 Meter hoch ist der Drumlin, auf dem Raderach liegt 18 Haupterwerbslandwirte mit Milchvieh hat es früher gegeben, heute ist nur noch ein Bauer mit Viehbestand übrig 6 Landwirte betreiben Intensivobstbau auf 30 Hektar Anbaufläche 3 wichtige Vereine gibt es im Ort: die Freiwillige Feuerwehr, die Gymnastikgruppe und die Narrenzunft „Waldschrat“

Was fehlt in meiner Straße Kein Arzt, keine Schule, kein Dorfladen, keine Bank, nicht einmal ein Geldautomat – daran sind die Raderacher gewöhnt. Die Kirche, das Gasthaus Krone, zwei Hofläden und der Gemeindesaal beim Feuerwehrhaus bieten Raum für soziales Miteinander.

Hagelkanonen und der Schießstand stören die sonst so ruhige Landidylle.

Bauplätze und Parkplätze sind absolute Mangelware im Ort. Land, das jetzt an der Ritterstraße bebaut wird, ist schon seit Jahrzehnten in Privatbesitz und der einzige öffentliche Parkplatz liegt am Dorfrand hinter der Feuerwehr.

Kindergartenplätze für Einheimische sind ebenfalls knapp, weil diese oft mit Kindern von außerhalb belegt sind. Raderacher Kinder müssen dann nach Schnetzenhausen ausweichen.

So verweben sich in Raderach Dichtung und Wahrheit. Aus den Steinen der Burg wurden die Kapelle, ein benachbartes Gehöft und das Gasthaus Krone errichtet. In der Kapelle Mariä Heimsuchung findet man noch Überreste aus der Schlosskapelle, wobei wertvolle Gegenstände wie ein Kelch und das Votivbild von 1744 in Sicherheit gebracht wurden. Der Rebstieg erinnert an erfolgreichen Weinbau, der mit dem Befall der Reblaus endete, der Dorfplatz an jene, die unter der Linde zum Tode verurteilt und zum Galgenacker geführt wurden. (afr)