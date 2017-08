vor 38 Minuten Brigitte Geiselhart Exklusiv Friedrichshafen Sommerserie Meine Straße: Der Flurweg in Friedrichshafen

Im Flurweg im Stadtteil Meisterhofen in Friedrichshafen fanden in den 1970er Jahren viele Familien ein neues Zuhause. Mittlerweile leben in dem Gebiet vorwiegend ältere Menschen, ein Generationenwechsel steht größtenteils noch bevor. Rotraut Binder, die im Flurweg lebt, sagt: "Umso mehr freuen wir uns, wenn Mädchen und Jungen auf dem Weg zum Kindergarten bei uns vorbeilaufen."